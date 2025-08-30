Marcelo Bielsa defendió a Lamine Yamal por sus fiestas y destroza a la prensa: "¡Estafa!"

Marcelo Bielsa defendió la profesionalidad de Lamine Yamal entorno a los muchos comentarios que se han producido sobre su fiesta de cumpleaños y todo lo que realiza con su vida privada fuera de sus obligaciones con el Barcelona. El selecionador de Uruguay explica que lo más importante es la capacidad que tiene Lamine sobre el terreno de juego y cargó contra los medios de comunicación por resaltar sus salidas o novias, en lugar enfocarse en la capacidad del futbolista.

"Si tienes un jugador como el extremo del Barça (Lamine Yamal), al que le das el balón y no le importa si hay dos o diez jugadores delante, los regatea igualmente... Ese tipo de jugador resuelve el juego ofensivo, sin importar el análisis. Rompe el análisis y mejora a su equipo porque elimina a los oponentes por sí solo, sin ayuda de nadie", dijo Bielsa sobre la grandeza del extremo azulgrana. Agregó que a diferencia de otros jugadores, Lamine fabrica las jugadas él solo. "Ni siquiera necesita pases potentes, porque le dan pases laterales, los recibe y regatea a todos. Igual que Messi y otros jugadores que cambian el juego. Mbappé o Cristiano Ronaldo necesitan mediapuntas, pero tanto Messi como el extremo del Barça no necesitan mediapuntas, sino pases laterales con el rival delante. Entonces, si tienes ese recurso, todo lo relacionado con la estructura no importa”.