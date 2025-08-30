Marcelo Bielsa defendió a Lamine Yamal por sus fiestas y destroza a la prensa: "¡Estafa!"

<b>Marcelo Bielsa</b> defendió la profesionalidad de<b> Lamine Yamal</b> entorno a los muchos comentarios que se han producido sobre su fiesta de cumpleaños y todo lo que realiza con su vida privada fuera de sus obligaciones con el <b>Barcelona</b>. El selecionador de <b>Uruguay </b>explica que lo más importante es la capacidad que tiene <b>Lamine </b>sobre el terreno de juego y cargó contra los medios de comunicación por resaltar sus salidas o novias, en lugar enfocarse en la capacidad del futbolista.