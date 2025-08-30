Internacionales

Marcelo Bielsa defendió a Lamine Yamal por sus fiestas y destroza a la prensa: "¡Estafa!"

El 'Loco' alucina con el extremo del Barcelona y lo defiende por las críticas que recibe de su vida privada.

  Marcelo Bielsa defendió a Lamine Yamal por sus fiestas y destroza a la prensa: ¡Estafa!
2025-08-30

Marcelo Bielsa defendió la profesionalidad de Lamine Yamal entorno a los muchos comentarios que se han producido sobre su fiesta de cumpleaños y todo lo que realiza con su vida privada fuera de sus obligaciones con el Barcelona.

El selecionador de Uruguay explica que lo más importante es la capacidad que tiene Lamine sobre el terreno de juego y cargó contra los medios de comunicación por resaltar sus salidas o novias, en lugar enfocarse en la capacidad del futbolista.

Flick señaló a la figura que podría marcharse del Barcelona: "No puedo cambiar si se va al Chelsea..."

"Si tienes un jugador como el extremo del Barça (Lamine Yamal), al que le das el balón y no le importa si hay dos o diez jugadores delante, los regatea igualmente... Ese tipo de jugador resuelve el juego ofensivo, sin importar el análisis. Rompe el análisis y mejora a su equipo porque elimina a los oponentes por sí solo, sin ayuda de nadie", dijo Bielsa sobre la grandeza del extremo azulgrana.

Agregó que a diferencia de otros jugadores, Lamine fabrica las jugadas él solo. "Ni siquiera necesita pases potentes, porque le dan pases laterales, los recibe y regatea a todos. Igual que Messi y otros jugadores que cambian el juego. Mbappé o Cristiano Ronaldo necesitan mediapuntas, pero tanto Messi como el extremo del Barça no necesitan mediapuntas, sino pases laterales con el rival delante. Entonces, si tienes ese recurso, todo lo relacionado con la estructura no importa”.

La convocatoria de España para arrancar las eliminatorias al Mundial: dos jugadores del Real Madrid y siete del Barcelona

El 'Loco' también hizo referencia al revuelo ocasionado con la fiesta de cumpleaños de Lamine. "Vi la respuesta de Luis De la Fuente a la pregunta de un periodista sobre Lamine Yamal. Un periodista hablaba de las fiestas del jugador en Mallorca, en todas esas playas de las Baleares. De la Fuente es astuto y explica que eso no importa porque entrena seis horas al día, va dos horas al gimnasio, come bien, le siguen un fisioterapeuta, un kinesiólogo y está obligado a dormir un número determinado de horas".

"Claro, tiene novia y sale por la noche, pero ¿qué destacan los periodistas? ¿Estas salidas de vacaciones que se transmiten de forma atractiva o este rigor metódico? ¿Qué hace el medio de comunicación? ¡Estafa!", cerró el DT.

