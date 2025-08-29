La convocatoria de España para arrancar las eliminatorias al Mundial: dos jugadores del Real Madrid y siete del Barcelona

<b>Dani Carvajal </b>y <b>Rodri Hernández</b>, dos de los capitanes de la selección española, regresan tras sus graves lesiones de rodilla a una convocatoria del seleccionador <b>Luis de la Fuente </b>para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial-2026, contra <b>Bulgaria </b>y <b>Turquía</b>, ambos de visitante.El técnico español introduce cuatro novedades en la lista respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Nations Leagues el pasado junio. Se caen por lesión <b>Isco Alarcón</b>, <b>Álex Baena</b> y el delantero <b>Samu Aghehowa</b>, y por decisión técnica <b>Óscar Mingueza</b>.