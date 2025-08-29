Xabi Alonso acaba con todos lo rumores y lo confirma: "Hablé con él y se queda en el Real Madrid; estoy contento"

<b>Huijsen</b>"Nos da cosas muy importantes, esa pausa desde la línea de atrás. Es un fichaje importante y estratégico, pero hay que complementar las piezas".<b>¿Plantilla cerrada?</b>"Es probable, pero no me quiero pillar los dedos. Siempre atentos, vamos a esperar, pero tiene pinta".<b>El canterano Thiago Pitarch</b>"No lo conocía demasiado y me gustó desde el primer día. Tiene mucho dinamismo, energía, sabe jugar entre líneas y contra el Leganés marcó llegando desde segunda línea. Nos está ayudando ahora, que faltan Jude y Camavinga. Saber que hay jugadores en el Castilla que nos pueden reforzar es muy bueno. Repetirá convocatoria".