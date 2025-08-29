Internacionales

Xabi Alonso acaba con todos lo rumores y lo confirma: "Hablé con él y se queda en el Real Madrid; estoy contento"

El entrenador merengue se prepara para afrontar el último partido antes del parón de selecciones.

2025-08-29

Real Madrid recibe este sábado al Mallorca en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga y Xabi Alonso habló en conferencia de prensa previo al partido. El técnico español espera conseguir los tres puntos para continuar en la parte más alta de la clasificación.

Xabi fue consultado sobre la situación de los brasileños Vinicius y Rodrygo, además del futuro de Dani Ceballos y aseguró que nadie se moverá del equipo en este verano. De hecho, confirmó que el volante español se queda tras compartir una charla con él, por lo que seguirá siendo un suplente habitual.

Mallorca

"Mañana queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi una última fase de la preparación, creciendo. Queremos dar otro paso, compitiendo y ganando. Que a la gente le guste el equipo y acabar con buenas sensaciones".

Sorteo de la Champions y el viaje a Kazajistán

"El grupo es exigente, pero también motiva por los rivales que vamos a tener. Es un condicionante un poco especial el viaje y habrá que hacer la logística lo mejor posible. El viaje a Almaty es algo especial, a ver cómo lo encajamos".

Vinicius

"Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped".

Futuro de Vinicius

"¿Qué situación? Yo estoy muy contento con Vini, ya lo dije el otro día después del partido frente al Oviedo. Estamos empezando, todos son importantes y Vini va a ser un jugador fundamental".

Impacto de la suplencia de Vinicius

"En un vestuario lo fundamental es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Y aquí todos lo hacen. Vinicius es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes".

Dani Ceballos

"Hablé con él y se ha resuelto en que se queda. Lo que opino no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla. Y contento con él. Los detalles, mejor que los de él. Pero la decisión parece definitiva. Sigue teniendo el mismo papel que antes, no cambia mi visión sobre él".

Fede Valverde

"Muy bien, está siendo fundamental, liderando... La primera toma de contacto, en el Mundial de Clubes, fue buena y lo sigue siendo. Se puede adaptar a cualquier estilo de juego y eso es una suerte".

Rodrygo y la banda izquierda

"Lo ha hecho en diferentes posiciones, recuerdo verlo de 9, 10 o en la derecha. La izquierda es una buena posición para él, después de unos partidos en los que no había participado fue importante para él".

Recuperación de Camavinga

"Estoy deseando tener a Camavinga, lo he tenido cerca pero no con una continuidad como yo quiero. Tiene muchas cualidades de futbolista moderno, va a tener su lugar, es muy querido por el grupo, genera mucha cohesión entre muchos jugadores y eso también es importante".

Huijsen

"Nos da cosas muy importantes, esa pausa desde la línea de atrás. Es un fichaje importante y estratégico, pero hay que complementar las piezas".

¿Plantilla cerrada?

"Es probable, pero no me quiero pillar los dedos. Siempre atentos, vamos a esperar, pero tiene pinta".

El canterano Thiago Pitarch

"No lo conocía demasiado y me gustó desde el primer día. Tiene mucho dinamismo, energía, sabe jugar entre líneas y contra el Leganés marcó llegando desde segunda línea. Nos está ayudando ahora, que faltan Jude y Camavinga. Saber que hay jugadores en el Castilla que nos pueden reforzar es muy bueno. Repetirá convocatoria".

