Xabi Alonso acaba con todos lo rumores y lo confirma: "Hablé con él y se queda en el Real Madrid; estoy contento"

Real Madrid recibe este sábado al Mallorca en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga y Xabi Alonso habló en conferencia de prensa previo al partido. El técnico español espera conseguir los tres puntos para continuar en la parte más alta de la clasificación.

Xabi fue consultado sobre la situación de los brasileños Vinicius y Rodrygo, además del futuro de Dani Ceballos y aseguró que nadie se moverá del equipo en este verano. De hecho, confirmó que el volante español se queda tras compartir una charla con él, por lo que seguirá siendo un suplente habitual.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

Mallorca

"Mañana queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi una última fase de la preparación, creciendo. Queremos dar otro paso, compitiendo y ganando. Que a la gente le guste el equipo y acabar con buenas sensaciones".

Sorteo de la Champions y el viaje a Kazajistán

"El grupo es exigente, pero también motiva por los rivales que vamos a tener. Es un condicionante un poco especial el viaje y habrá que hacer la logística lo mejor posible. El viaje a Almaty es algo especial, a ver cómo lo encajamos".

Vinicius

"Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped".

Futuro de Vinicius

"¿Qué situación? Yo estoy muy contento con Vini, ya lo dije el otro día después del partido frente al Oviedo. Estamos empezando, todos son importantes y Vini va a ser un jugador fundamental".

Impacto de la suplencia de Vinicius

"En un vestuario lo fundamental es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Y aquí todos lo hacen. Vinicius es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes".