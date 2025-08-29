Duro golpe para Alexander-Arnold: se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra y Tuchel explica el motivo

<b>Jude Bellingham</b>, que se operó hace escasas semanas del hombro izuquiero, se ha quedado también fuera de la lista como era de esperar.<b>Tuchel </b>tampoco ha contado esta vez con <b>Conor Gallagher</b>, centrocampista del <b>Atlético</b>, pero sí con <b>Marcus Rahsford</b>, delantero que fichó por el <b>Barcelona </b>en calidad de cedido desde el <b>Manchester United</b>. La gran novedad de la lista es la inclusión de <b>Elliot Anderso</b>n, volante del <b>Nottingham Forest</b>, que podría hacer su debut con los 'Tres Leones', mientras que <b>Jack Grealish</b>, tras su llegada al <b>Everton</b>, aún no ha convencido a <b>Tuchel </b>para volver a la convocatoria.