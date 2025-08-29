Duro golpe para Alexander-Arnold: se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra y Tuchel explica el motivo

El entrenador Thomas Tuchel dio a conocer este viernes la lista oficial de Inglaterra para los primeros partidos clasificatorios al Mundial-2026 y sorprende la ausencia de Trent Alexander-Arnold, lateral diestro del Real Madrid. El combinado inglés se enfrentará a Andorra en Villa Park el próximo 6 de septiembre y luego viajará a Belgrado para medirse contra Serbia tan solo tres días después.

Alexander-Arnold, que cambió el Liverpool por el Real Madrid este verano, disputó 70 minutos en el debut de los blancos en LaLiga, pero apenas jugó el descuento en la victoria por 0-3 ante el Oviedo el fin de semana pasado. "No hay dudas de que soy un gran fan de Trent, por su talento y por su personalidad, pero para esta convocatoria he optado por Reece (James) y Tino (Livramento). Es un gran jugador que siempre va a estar entre las opciones para venir. Sé que quería venir, lo que es muy importante. He optado por otros solo por competición", explicó Tuchel sobre la ausencia del lateral. Alexander-Arnold solo ha jugado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024, después de perderse varios partidos por lesión y quedarse en el banquillo en el último amistoso disputado este verano contra Senegal. En total, ha disputado 34 partidos con la selección.

Jude Bellingham, que se operó hace escasas semanas del hombro izuquiero, se ha quedado también fuera de la lista como era de esperar. Tuchel tampoco ha contado esta vez con Conor Gallagher, centrocampista del Atlético, pero sí con Marcus Rahsford, delantero que fichó por el Barcelona en calidad de cedido desde el Manchester United. La gran novedad de la lista es la inclusión de Elliot Anderson, volante del Nottingham Forest, que podría hacer su debut con los 'Tres Leones', mientras que Jack Grealish, tras su llegada al Everton, aún no ha convencido a Tuchel para volver a la convocatoria.