Internacionales

De la Fuente aclara por qué no convocó a Joan García en España: "Aquí no vienen jugadores de clubes..."

El entrenador de la selección española dejó fuera de la lista al portero del Barcelona.

2025-08-29

Luis de la Fuente, seleccionador de España, explicó su decisión de mantener su confianza en los guardametas Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, y descartó sentir presión por no convocar al portero del Barcelona, Joan García.

La 'Roja' comienza su camino hacia el Mundial-2026 enfrentando a Bulgaria y Turquía, ambos duelos de visitante. La prensa catalana especuló que Joan García podría ser incluido en la lista tras cambiar de club durante este mercado de verano y convertirse en titular del equipo azulgrana.

Sin embargo, De la Fuente pidió que no se mire el club de origen de cada jugador y se encuentra cómodo con sus tres arqueros habituales.

"La presión es la que es. Si la hubiera sentido, lo habría traído. No la siento, ni por Joan ni por nadie", respondió el entrenador cuando fue preguntado por si sintió presión para decidir sobre Joan García, cuya convocatoria habría aumentado en 5 millones de euros el pago de la operación entre el Barcelona y Espanyol.

De la Fuente dejó las puertas abiertas de la selección española a Joan García. "Le conocemos desde hace muchísimo tiempo, ha estado conmigo en diferentes categorías. Tenemos al mejor preparador de poteros del mundo, les hacemos un seguimiento y Joan podía haber estado ahora como el año pasado, pero no por estar en el Barcelona; no miramos la procedencia de los jugadores".

Para zanjar el tema, el técnico dijo que "aquí no vienen jugadores de clubes, esto es la selección española. No hagamos cábalas de los que vienen de cada club, no es importante. Lo importante es que vienen a defender un país y un escudo de la selección. Llegará el momento de Joan seguro porque es un grandísimo portero".

