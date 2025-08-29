De la Fuente aclara por qué no convocó a Joan García en España: "Aquí no vienen jugadores de clubes..."

Sin embargo, <b>De la Fuente </b>pidió que no se mire el club de origen de cada jugador y se encuentra cómodo con sus tres arqueros habituales."La presión es la que es. Si la hubiera sentido, lo habría traído. No la siento, ni por Joan ni por nadie", respondió el entrenador cuando fue preguntado por si sintió presión para decidir sobre <b>Joan García</b>, cuya convocatoria habría aumentado en 5 millones de euros el pago de la operación entre el <b>Barcelona </b>y <b>Espanyol</b>.<b>De la Fuente</b> dejó las puertas abiertas de la selección española a <b>Joan García</b>. "Le conocemos desde hace muchísimo tiempo, ha estado conmigo en diferentes categorías. Tenemos al mejor preparador de poteros del mundo, les hacemos un seguimiento y Joan podía haber estado ahora como el año pasado, pero no por estar en el Barcelona; no miramos la procedencia de los jugadores".