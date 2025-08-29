Bombazo en Turquía: el Fenerbahce corrió a Mourinho con una indemnización millonaria

El Fenerbahce anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Champions League tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa. "Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir. El entrenador de 62 años ha dirigido a algunos de los mejores clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea y Manchester United y ha conquistado la 'Orejona' con el Porto (2004) y el Inter (2010). Mourinho fue nombrado entrenador del Fenerbahce en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca. Durante su etapa en el Fenerbahce, el polémico técnico dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Según la prensa turca, incluso si Mourinho alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros. Por ahora no se han revelado las condiciones exactas de la rescisión, y el propio entrenador no ha realizado declaraciones públicas sobre su destitución. La derrota por 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa acortó su estancia en Turquía, marcada, como es habitual en Mourinho, por las polémicas y los enfrentamientos. Según la prensa turca, la relación del DT con la directiva del Fenerbahce se había tensado durante el mercado de fichajes veraniego, ya que 'Mou' criticó la ausencia de nuevos refuerzos.