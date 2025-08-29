Bombazo en Turquía: el Fenerbahce corrió a Mourinho con una indemnización millonaria

La etapa de <b>Mourinho</b> en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al <b>Fenerbahce </b>a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir.El entrenador de 62 años ha dirigido a algunos de los mejores clubes de Europa, entre ellos el <b>Real Madrid</b>, <b>Inter de Milán</b>, <b>Chelsea </b>y <b>Manchester United</b> y ha conquistado la 'Orejona' con el <b>Porto </b>(2004) y el <b>Inter </b>(2010).<b>Mourinho </b>fue nombrado entrenador del <b>Fenerbahce </b>en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca.Durante su etapa en el <b>Fenerbahce</b>, el polémico técnico dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.