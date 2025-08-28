OFICIAL: Argentina confirmó su convocatoria para cerrar las eliminatorias; una sorpresa y las bajas

El técnico Lionel Scaloni confirmó este jueves la convocatoria de la selección de Argentina para la última doble de eliminatorias sudamericanas, que se disputará en septiembre. La Albiceleste fue la primera en clasificarse al Mundial-2026 y cerrará su participación recibiendo a Venezuela y visitando a Ecuador. Leo Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul se mantienen en la lista oficial, aunque la gran sorpresa ha sido José Manuel López. El delantero del Palmeiras, mejor conocido como el 'Flaco', fue llamado por primera vez para el combinado nacional.

Los ausentes, que habían estado en la prelista que se publicó hace algunas semanas, son el defensor Facundo Medina y el extremo Ángel Correa. Tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión. La lista de convocados muestra una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, lo que indica que Scaloni está trabajando en una transición gradual. Figuras como Messi, Otamendi y De Paul siguen siendo pilares del equipo, mientras que promesas como Nicolás Paz, Valentín Carboni y Mastantuono comienzan a ganar protagonismo. Con la clasificación al Mundial ya asegurada, estos duelos de eliminatorias ofrecen una oportunidad para que los jóvenes se adapten al nivel de competencia internacional. El proceso de recambio generacional es esencial para asegurar la continuidad del éxito de la selección argentina en los próximos años.

José Manuel López, de 24 años, ha sido uno de los más destacados del Palmeiras esta temporada y Scaloni le dio la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de la Albiceleste. El 'Flaco', que jugó para Lanús, registra 15 goles en 42 partidos con Palmeiras y en esta convocatoria ocupará el puesto de Valentín Castellanos (Lazio).