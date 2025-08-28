Internacionales

OFICIAL: Argentina confirmó su convocatoria para cerrar las eliminatorias; una sorpresa y las bajas

La Albiceleste jugará contra Venezuela y Ecuador en la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas.

  • OFICIAL: Argentina confirmó su convocatoria para cerrar las eliminatorias; una sorpresa y las bajas
2025-08-28

El técnico Lionel Scaloni confirmó este jueves la convocatoria de la selección de Argentina para la última doble de eliminatorias sudamericanas, que se disputará en septiembre. La Albiceleste fue la primera en clasificarse al Mundial-2026 y cerrará su participación recibiendo a Venezuela y visitando a Ecuador.

Leo Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul se mantienen en la lista oficial, aunque la gran sorpresa ha sido José Manuel López. El delantero del Palmeiras, mejor conocido como el 'Flaco', fue llamado por primera vez para el combinado nacional.

OFICIAL: Messi confirma a FIFA la decisión que tomó en las Eliminatorias de Conmebol: "Va a ser..."

Los ausentes, que habían estado en la prelista que se publicó hace algunas semanas, son el defensor Facundo Medina y el extremo Ángel Correa. Tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión.

La lista de convocados muestra una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, lo que indica que Scaloni está trabajando en una transición gradual. Figuras como Messi, Otamendi y De Paul siguen siendo pilares del equipo, mientras que promesas como Nicolás Paz, Valentín Carboni y Mastantuono comienzan a ganar protagonismo.

Con la clasificación al Mundial ya asegurada, estos duelos de eliminatorias ofrecen una oportunidad para que los jóvenes se adapten al nivel de competencia internacional. El proceso de recambio generacional es esencial para asegurar la continuidad del éxito de la selección argentina en los próximos años.

Seattle Sounders jugará la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami de Messi: fecha y hora del partido

José Manuel López, de 24 años, ha sido uno de los más destacados del Palmeiras esta temporada y Scaloni le dio la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de la Albiceleste.

El 'Flaco', que jugó para Lanús, registra 15 goles en 42 partidos con Palmeiras y en esta convocatoria ocupará el puesto de Valentín Castellanos (Lazio).

José Manuel López fue convocado por primera vez a la selección argentina.

José Manuel López fue convocado por primera vez a la selección argentina.

Hay otros cambios respecto de la última lista: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Inter) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (suspendido dos partidos por la roja ante Colombia en la última fecha).

La vigente campeona del mundo recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, y visitará a Ecuador el martes 9 en Guayaquil para cerrar su participación en las eliminatorias.

Argentina tiene 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Su escolta, Ecuador, está a diez unidades, por lo que la Albiceleste terminará en lo más alto de la tabla por segunda vez consecutiva en las eliminatorias.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Eliminatorias
|
Convocatoria
|
Messi
|
Scaloni
|
Argentina
|