OFICIAL: Argentina confirmó su convocatoria para cerrar las eliminatorias; una sorpresa y las bajas

Los ausentes, que habían estado en la prelista que se publicó hace algunas semanas, son el defensor <b>Facundo Medina</b> y el extremo <b>Ángel Correa</b>. Tampoco estará presente<b> Enzo Fernández</b>, de gran temporada en <b>Chelsea</b>, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión.La lista de convocados muestra una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, lo que indica que <b>Scaloni </b>está trabajando en una transición gradual. Figuras como <b>Messi</b>, <b>Otamendi </b>y <b>De Paul </b>siguen siendo pilares del equipo, mientras que promesas como <b>Nicolás Paz</b>, <b>Valentín Carboni</b> y <b>Mastantuono </b>comienzan a ganar protagonismo.Con la clasificación al Mundial ya asegurada, estos duelos de eliminatorias ofrecen una oportunidad para que los jóvenes se adapten al nivel de competencia internacional. El proceso de recambio generacional es esencial para asegurar la continuidad del éxito de la selección argentina en los próximos años.