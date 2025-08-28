Seattle Sounders jugará la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami de Messi: fecha y hora del partido

El Seattle Sounders será el rival del Inter Miami en la final de la Leagues Cup tras derrotar a Los Angeles Galaxy en semifinales por 0-2, en un partido en el que la defensa de los angelinos hizo aguas. Los de Seattle se adelantaron en el minuto 7 con un tanto del argentino Pedro de la Vega, que cazó uno de varios rechaces que concedieron los Galaxy en su propia área en la misma jugada, incapaces de despejar el peligro.

Los angelinos, actuales campeones de la MLS, tuvieron el empate a mitad de la primera parte, pero un disparo lejano de Diego Fagúndez que iba dirigido junto al palo fue desviado al córner por el guardameta de los Sounders. La segunda mitad comenzó de manera similar a la primera, y a pesar de que los locales tenían el control de la posesión, fueron los Sounders quienes ampliaron la ventaja. Un saque de banda cercano al banderín de córner origino el gol, después de que el guyanés Osaze De Rosario controlase el balón rodeado por nueve contrarios, hiciese un sombrerito y alcanzase el rechace, pasando entre tres defensas, para empujar el balón a las redes desde el interior del área pequeña.

Aunque el Galaxy intentó recortar distancias, sobre todo a través de su extremo ghanés Joseph Paintsil, no gozó de grandes ocasiones de gol hasta el final. Antes de que pitara el colegiado, no obstante, expulsó con roja directa al lateral de los Sounders, Nouhou, por una entrada en la que impactó con los tacos en el gemelo de Gabriel Pec.

FINAL DE LA LEAGUES CUP 2025