Seattle Sounders jugará la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami de Messi: fecha y hora del partido

El equipo de Seattle eliminó al Galaxy y se enfrentará en su estadio a las 'Garzas' por el título.

2025-08-28

El Seattle Sounders será el rival del Inter Miami en la final de la Leagues Cup tras derrotar a Los Angeles Galaxy en semifinales por 0-2, en un partido en el que la defensa de los angelinos hizo aguas.

Los de Seattle se adelantaron en el minuto 7 con un tanto del argentino Pedro de la Vega, que cazó uno de varios rechaces que concedieron los Galaxy en su propia área en la misma jugada, incapaces de despejar el peligro.

Los angelinos, actuales campeones de la MLS, tuvieron el empate a mitad de la primera parte, pero un disparo lejano de Diego Fagúndez que iba dirigido junto al palo fue desviado al córner por el guardameta de los Sounders.

La segunda mitad comenzó de manera similar a la primera, y a pesar de que los locales tenían el control de la posesión, fueron los Sounders quienes ampliaron la ventaja.

Un saque de banda cercano al banderín de córner origino el gol, después de que el guyanés Osaze De Rosario controlase el balón rodeado por nueve contrarios, hiciese un sombrerito y alcanzase el rechace, pasando entre tres defensas, para empujar el balón a las redes desde el interior del área pequeña.

Aunque el Galaxy intentó recortar distancias, sobre todo a través de su extremo ghanés Joseph Paintsil, no gozó de grandes ocasiones de gol hasta el final.

Antes de que pitara el colegiado, no obstante, expulsó con roja directa al lateral de los Sounders, Nouhou, por una entrada en la que impactó con los tacos en el gemelo de Gabriel Pec.

FINAL DE LA LEAGUES CUP 2025

Los Sounders recibirán el próximo domingo al Inter Miami para determinar al vencedor de la Leagues Cup. El encuentro comenzará desde las 6:00 PM (hora de Honduras) y será transmitido por Apple TV y MLS Season Pass.

El equipo de Seattle gozará de la localía por haber terminado primero de la Conferencia de la MLS en la primera fase del torneo, en la que firmó tres victorias en tres encuentros.

El Inter Miami, que derrotó más temprano al Orlando City por 3-1 en la otra semifinal, terminó segundo con tres victorias, pero una de ellas en penales. Esta será la primera vez que las 'Garzas' visiten Seattle desde el aterrizaje de Leo Messi y el resto de 'europeos' en la MLS.

Si bien los Sounders nunca se han alzado con la Leagues Cup, el Inter Miami lo logró en 2023, semanas después del fichaje de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

