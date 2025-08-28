Seattle Sounders jugará la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami de Messi: fecha y hora del partido

Los <b>Sounders </b>recibirán el próximo domingo al <b>Inter Miami</b> para determinar al vencedor de la Leagues Cup. El encuentro comenzará desde las 6:00 PM (hora de Honduras) y será transmitido por Apple TV y MLS Season Pass.El equipo de <b>Seattle </b>gozará de la localía por haber terminado primero de la Conferencia de la MLS en la primera fase del torneo, en la que firmó tres victorias en tres encuentros.El <b>Inter Miami</b>, que derrotó más temprano al <b>Orlando City </b>por 3-1 en la otra semifinal, terminó segundo con tres victorias, pero una de ellas en penales. Esta será la primera vez que las 'Garzas' visiten <b>Seattle </b>desde el aterrizaje de<b> Leo Messi </b>y el resto de 'europeos' en la MLS.Si bien los <b>Sounders </b>nunca se han alzado con la Leagues Cup, el <b>Inter Miami</b> lo logró en 2023, semanas después del fichaje de <b>Messi</b>, <b>Sergio Busquets </b>y <b>Jordi Alba</b>.