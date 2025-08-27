Internacionales

Leagues Cup: Messi marcó doblete y lidera la remontada del Inter Miami sobre Orlando City para avanzar a la final

El astro argentino regresó con dos goles para liderar al Inter Miami a la gran final de la Legues Cup.

En el regreso de Leo Messi a los terrenos de juego, el Inter Miami selló su pase a la gran final de la Leagues Cup ante su gente, luego de remontarle esta noche al Orlando City gracias al doblete de su capitán y un tanto de Telasco Segovia en los últimos minutos (3-1).

El conjunto rosa finalmente se impuso a un rival que lo había superado en dos ocasiones durante este 2025: en mayo cayeron 3-0 en casa y el pasado 10 de agosto por 4-1 de visita; hoy la historia fue distinta en el Chase Stadium y terminó con un final feliz.

Las 'Garzas' afrontaban este compromiso con mucha confianza tras eliminar a los Tigres en cuartos sin la presencia de Messi, que volvía a las canchas tras superar sus molestias musculares y fue la figura con dos goles.

Orlando City se había puesto en ventaja con el tanto Marco Pasalic cuando estaba por finalizar el primer tiempo. Un pase en profundidad del colombiano Luis Muriel fue controlado por el delantero croata, que ante la marca de Maximiliano Falcón pudo rematar de zurda y fusilar la cabaña de Ustari a los 45+1'.

El Inter Miami, que no pudo contar con su técnico Javier Mascherano en el banquillo por una sanción en el duelo anterior contra Tigres, se fue al descanso con el 0-1 en contra y en el complemento logró firmar la remontada.

Ni Messi ni Luis Suárez estaban finos hasta entonces, pero tuvieron la suerte de contar con un polémico penal cometido por David Brekalo tras un un supuesto agarrón sobre Tadeo Allende dentro del área a los 75'.

El árbitro guatemalteco, Walter López, no dudó en señalar la pena máxima y segundos más tarde el VAR confirmó que existía falta sobre Allande. El juez expulsó a Brekalo con tarjeta roja por doble tarjeta amarilla y luego Messi fue el encargado de empatar el encuentro desde los 12 pasos.

El Inter Miami aprovechó la ventaja númerica sobre el campo y tan solo 10 minutos más tarde, Messi marcó su doblete con un zurdazo dentro del área, que hizo estallar el clásico de Florida. De hecho, el rosarino lo festejó con sus hijos Thiago y Mateo que estaban en las tribunas. Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 91' tras una jugada colectiva.

Orlando City se vio superado desde la expulsión de Brekalo y vio cómo Messi y compañía se instalaron en la final de la Leagues Cup, donde se medirán al ganador de la otra llave entre Galaxy contra Seattle Sounders que se enfrentan también esta noche.

