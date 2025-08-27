Leagues Cup: Messi marcó doblete y lidera la remontada del Inter Miami sobre Orlando City para avanzar a la final

En el regreso de Leo Messi a los terrenos de juego, el Inter Miami selló su pase a la gran final de la Leagues Cup ante su gente, luego de remontarle esta noche al Orlando City gracias al doblete de su capitán y un tanto de Telasco Segovia en los últimos minutos (3-1). El conjunto rosa finalmente se impuso a un rival que lo había superado en dos ocasiones durante este 2025: en mayo cayeron 3-0 en casa y el pasado 10 de agosto por 4-1 de visita; hoy la historia fue distinta en el Chase Stadium y terminó con un final feliz.

Las 'Garzas' afrontaban este compromiso con mucha confianza tras eliminar a los Tigres en cuartos sin la presencia de Messi, que volvía a las canchas tras superar sus molestias musculares y fue la figura con dos goles. Orlando City se había puesto en ventaja con el tanto Marco Pasalic cuando estaba por finalizar el primer tiempo. Un pase en profundidad del colombiano Luis Muriel fue controlado por el delantero croata, que ante la marca de Maximiliano Falcón pudo rematar de zurda y fusilar la cabaña de Ustari a los 45+1'. El Inter Miami, que no pudo contar con su técnico Javier Mascherano en el banquillo por una sanción en el duelo anterior contra Tigres, se fue al descanso con el 0-1 en contra y en el complemento logró firmar la remontada.