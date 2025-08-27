Leagues Cup: Messi marcó doblete y lidera la remontada del Inter Miami sobre Orlando City para avanzar a la final

Las 'Garzas' afrontaban este compromiso con mucha confianza tras eliminar a los <b>Tigres </b>en cuartos sin la presencia de <b>Messi</b>, que volvía a las canchas tras superar sus molestias musculares y fue la figura con dos goles.<b>Orlando City</b> se había puesto en ventaja con el tanto<b> Marco Pasalic</b> cuando estaba por finalizar el primer tiempo. Un pase en profundidad del colombiano <b>Luis Muriel</b> fue controlado por el delantero croata, que ante la marca de <b>Maximiliano Falcón </b>pudo rematar de zurda y fusilar la cabaña de <b>Ustari </b>a los 45+1'.El<b> Inter Miami</b>, que no pudo contar con su técnico<b> Javier Mascherano</b> en el banquillo por una sanción en el duelo anterior contra <b>Tigres</b>, se fue al descanso con el 0-1 en contra y en el complemento logró firmar la remontada.