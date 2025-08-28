OFICIAL: Messi confirma a FIFA la decisión que tomó en las Eliminatorias de Conmebol: "Va a ser..."

El delantero del Inter Miami <b>Leo Messi </b>disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el <b>Estadio Monumental,</b> de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.En una entrevista con <b>Apple TV </b>al término del encuentro de semifinales de la 'Leagues Cup', en la que, gracias a su gran actuación, el conjunto de Florida ganó este miércoles al O<b>rlando City</b> por 3-1 y logró el pase a la final de la competición, Messi dijo que el de la próxima semana será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.