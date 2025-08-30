Flick señaló a la figura que podría marcharse del Barcelona: "No puedo cambiar si se va al Chelsea..."

El Barcelona visita mañana Vallecas para enfrentar al Rayo por la tercera jornada de la Liga Española y Hansi Flick se mostró optimista en la rueda de prensa previa de conseguir los tres puntos para seguir en lo más alto de la clasificación antes del parón de selecciones. Por otro lado, el entrenador alemán fue consultado sobre la situación de Fermín López. La continuidad del canterano todavía no está garantizada en el equipo, pero Flick confía en que pueda quedarse.

Partido ante el Rayo "Lo importante es que ganamos los seis puntos ya disputados, pero queremos ganar el tercero. El Rayo hizo un gran trabajo. El técnico Iñigo lo hace muy bien. Saben cómo jugar. Será un partido duro. El campo no es muy grande, es un gran rival y un partido distinto. El estado del césped no se puede cambiar. Nos afecta a los dos equipos". Presión del Rayo "Cada partido es diferente. Ellos lo hacen muy bien, se orientan a cada jugador, juegan con intensidad, pero nosotros tenemos que jugar con convicción. Hay que utilizar los espacios que nos dejen". Fermín López "De momento, está aquí. He hablado con él. Estoy seguro de que se quedará, pero no sé qué pasará. Hay que esperar. Estaré contento cuando se cierre el mercado de fichajes. Le he dado mi opinión y es algo que queda entre él y yo. A veces los jugadores o su entorno, hay mucha gente, que tal vez sepa más. Es un gran negocio. Me centro en mi equipo y estoy contento de que esté en el Barça. Es una pieza importante, su estilo es distinto y nos puede ayudar mucho". Más de Fermín "Me centro en el equipo y no en la situación financiera. Me encantaría quedarme con todos los jugadores. El resto son cosas que hay que preguntar a otra gente. Creo que él sabe que queremos que se quede. Lo vi normal".

Estado de Fermín "Es un jugador que es agresivo en el campo, con y contra la pelota. También cuando entra en la última línea, nos ayuda a crear espacios. Anota, da asistencias... si está en el campo y tiene buen estado de ánimo está genial. Vive y le gusta el Barça. Su corazón dice Barça. En el Barça es su casa, está bien aquí". Fermín y el Chelsea "No puedo cambiar si se va al Chelsea y refuerza un rival directo en la Champions".



Mercado cerrado "Sé que es un tema interesante, pero no está en mis manos que no se haya cerrado aún. Quedan dos días. No sé si pasará algo. Es una locura y nunca sabes lo que va a pasar". Recuperación de Gavi "Esperamos que esté contra el Valencia, tras el parón. Pero hay que ver cómo evoluciona. Está mejor que ayer. Tiene que centrarse y recuperarse. En trabajar y tener disciplina. Somos optimistas".