Flick señaló a la figura que podría marcharse del Barcelona: "No puedo cambiar si se va al Chelsea..."

<b>Champions League</b>"Creo que para todos los clubes como el Barça tenemos el mismo objetivo: ganar la Champions. Es la mejor competición que jugamos. Este nuevo capítulo es una locura. Lo vi con mi asistente Marcus. Es interesante. Estamos contentos de jugarla. El año pasado hicimos una gran semifinal y merecimos más. Nos esforzaremos y lo intentaremos".<b>Estilo del Barça</b>"La temporada pasaba también se querían adaptar a nuestra filosofía, y hay que tenerlo en cuenta. Cada equipo trabaja de una forma. Para mí LaLiga es muy dura. Los equipos saben cómo jugar y cómo quieren jugar. Es muy bonito de ver el gran nivel que hay. La parte técnica, crear oportunidades, la presión baja, las transiciones tras recuperar, otro como el Rayo se orientan en cada jugador, cada equipo es distinto. Pero nuestros jugadores saben afrontar cada partido".<b>Marc Bernal</b>"No irá a Vallecas. Pero hoy le he dicho que ha dado un gran paso adelante. Se esfuerza mucho para volver. Está más cerca de volver, más de lo que esperábamos. Pero hay que cuidarlo".