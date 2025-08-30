El calendario de la Champions League ya es oficial: Real Madrid y PSG se estrenan en casa y Barcelona de visita en Inglaterra

El <b>Atlético</b>, tras su duelo en Anfield, recibirá al <b>Eintracht </b>el martes 30 de septiembre, visitará al <b>Arsenal </b>el martes 21 de octubre, jugará en el Metropolitano contra el <b>Union Saint Gilloise</b> el martes 4 de noviembre y ante el <b>Inter </b>el 26 de dicho mes, para jugar dos seguidos fuera de casa contra el <b>PSV </b>el 9 de diciembre y el <b>Galatasaray </b>el 21 de enero y cerrar en su feudo contra el <b>Bodo Glimt</b> el 28 de enero.El <b>Athletic</b>, tras celebrar su estreno ante su afición contra el <b>Arsenal</b>, visitará al <b>Borussia Dortmund</b> el 1 de octubre, recibirá al <b>Qarabag </b>el 22 de este mes, y se enfrentará en terreno inglés al<b> Newcastle </b>el 5 de noviembre y en Praga al <b>Slavia </b>el 25, paso previo a recibir al <b>PSG </b>el 10 de diciembre, medirse en Bérgamo al <b>Atalanta </b>el 21 de enero y acabar como local frente al <b>Sporting de Lisboa</b>.El <b>Villarreal</b>, cumplido su encuentro en Londres ante <b>Tottenham</b>, jugará en La Cerámica contra <b>Juventus </b>el miércoles 1 de octubre y el <b>Manchester City </b>el 21; se enfrentará al <b>Pafos </b>en Chipre el miércoles 5 de noviembre, el 25 al <b>Borussia en Dortmun</b>d; recibirá al <b>Copenhague </b>el 10 de diciembre y al <b>Ajax </b>el 21 de enero y concluirá esta fase en campo del <b>Bayer Leverkusen</b> el 28 de enero.El <b>PSG</b>, defensor del título, comenzará como local ante <b>Atalanta </b>el miércoles 17 de septiembre en una primera jornada en la que también sobresalen duelos como<b> Juventus-Borussia Dortmund</b> o<b> Manchester City-Nápoles</b>. El cuadro de<b> Luis Enrique</b> acabará en casa frente al <b>Newcastle</b>.El equipo de <b>Pep Guardiola</b>, otro de los grandes aspirantes al trono continental, cerrará también como local contra el <b>Galatasaray</b>.