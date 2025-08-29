Internacionales

Esa sonrisa lo dice todo: la reacción de Pep Guardiola por enfrentar otra vez Real Madrid en la Champions

El entrenador del Manchester City volverá a visitar el Santiago Bernabéu por la fase de liga del certamen.

2025-08-29

Manchester y Real Madrid se volverán a ver las caras en la Champions League porque así lo decidió el sorteo realizado ayer por la UEFA en Mónaco. Ambos equipos se medirán en la primera fase del torneo y será en el Santiago Bernabéu.

Los 'Cityzens', que recuperaron a Haaland y Rodri, deberán visitar la capital española e intentar llevarse los tres puntos con el primer objetivo marcado que será clasificar a los octavos de final.

Definidos los cruces de la fase de liga en la Champions League: Barcelona y Real Madrid conocen sus duros rivales

El conjunto inglés se mide el domingo ante el Brighton por la tercera fecha de la Premier League y Pep Guardiola compareció este viernes ante los medios, donde fue consultado sobre ese cruce contra los blancos.

"Sí, tendré el honor de ser el entrenador que más partidos ha disputado en el Bernabéu. Es bueno estar en España otra vez", respondió un risueño Pep que ya vive lo que será el duelo en campo enemigo.

Cabe recordar que como técnico del Barcelona, Guardiola nunca perdió un partido en la 'Casa Blanca'. Sin embargo, con el Manchester City ha tenido cuatro visitas y no ha conseguido el triunfo; dos empates y dos derrotas han sido resultados que favorecen al Real Madrid de cara al encuentro de la fase de liga.

Real Madrid jugará ante el más humilde: el valor de los clubes que compiten en la Champions League

Por quinto año consecutivo, ambos equipos se volverán a enfrentar en la Champions League. El conjunto merengue, con Xabi Alonso en el banquillo, intentará conquistar decimosexta 'Orejona' mientras que los ingleses buscarán levantar el segundo título.

Además de recibir al City, el Real Madrid jugará en casa ante la Juventus, Marsella y Mónaco. Sus visitas serán frente al Liverpool , Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty de Kazajistán.

Por su parte, el equipo de Guardiola chocará contra Borussia Dortmund, Leverkusen, Napoli y Galatasaray de local; y visitará a Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt y Mónaco.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
Guardiola
|
Manchester City
|
Real Madrid
|