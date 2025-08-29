Esa sonrisa lo dice todo: la reacción de Pep Guardiola por enfrentar otra vez Real Madrid en la Champions

Manchester y Real Madrid se volverán a ver las caras en la Champions League porque así lo decidió el sorteo realizado ayer por la UEFA en Mónaco. Ambos equipos se medirán en la primera fase del torneo y será en el Santiago Bernabéu. Los 'Cityzens', que recuperaron a Haaland y Rodri, deberán visitar la capital española e intentar llevarse los tres puntos con el primer objetivo marcado que será clasificar a los octavos de final.

El conjunto inglés se mide el domingo ante el Brighton por la tercera fecha de la Premier League y Pep Guardiola compareció este viernes ante los medios, donde fue consultado sobre ese cruce contra los blancos. "Sí, tendré el honor de ser el entrenador que más partidos ha disputado en el Bernabéu. Es bueno estar en España otra vez", respondió un risueño Pep que ya vive lo que será el duelo en campo enemigo. Cabe recordar que como técnico del Barcelona, Guardiola nunca perdió un partido en la 'Casa Blanca'. Sin embargo, con el Manchester City ha tenido cuatro visitas y no ha conseguido el triunfo; dos empates y dos derrotas han sido resultados que favorecen al Real Madrid de cara al encuentro de la fase de liga.