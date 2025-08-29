Esa sonrisa lo dice todo: la reacción de Pep Guardiola por enfrentar otra vez Real Madrid en la Champions

Por quinto año consecutivo, ambos equipos se volverán a enfrentar en la Champions League. El conjunto merengue, con <b>Xabi Alonso</b> en el banquillo, intentará conquistar decimosexta 'Orejona' mientras que los ingleses buscarán levantar el segundo título. Además de recibir al City, el <b>Real Madrid </b>jugará en casa ante la Juventus, Marsella y Mónaco. Sus visitas serán frente al Liverpool , Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty de Kazajistán. Por su parte, el equipo de <b>Guardiola </b>chocará contra Borussia Dortmund, Leverkusen, Napoli y Galatasaray de local; y visitará a Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt y Mónaco.