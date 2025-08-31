Sergio Ramos se estrena como solista y le canta al Real Madrid: el dardo para Florentino Pérez

El defensor español,<b> Sergio Ramos</b>, anunció en las últimas horas su primer tema en solitario, titulado 'Cibeles', que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy, 31 de agosto.Aunque <b>Ramos </b>ya había colaborado anteriormente con otros artistas, como <b>Los Yakis</b> en 'No me contradigas' y <b>Demarco Flamenco</b> en 'Otra estrella en tu corazón', además de haber sido confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano <b>Carín León</b>, 'Cibeles' marca su debut como solista.