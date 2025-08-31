Sergio Ramos se estrena como solista y le canta al Real Madrid: el dardo para Florentino Pérez

Aunque Ramos ya había colaborado anteriormente con otros artistas, como Los Yakis en 'No me contradigas' y Demarco Flamenco en 'Otra estrella en tu corazón', además de haber sido confirmado el pasado abril como uno de los colaboradores del nuevo álbum del cantante mexicano Carín León , 'Cibeles' marca su debut como solista.

El defensor español, Sergio Ramos , anunció en las últimas horas su primer tema en solitario, titulado 'Cibeles', que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy, 31 de agosto.

Su nuevo tema es un homenaje al Real Madrid y una clara declaración de su madridismo. El video de presentación, compartido en sus redes sociales, repasa algunos de los momentos más destacados del defensa en el club, e incluye la Champions Legaue, culminando con la emblemática plaza de Cibeles de Madrid, lugar de celebración de los éxitos del equipo.

"Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele (...) Y tú lo sabes, Cibeles", canta Sergio Ramos, que actualmente milita en los Rayados de Monterrey del fútbol mexicno.

"Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañado. Espero que te vaya bien aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché porque no me trataste igual", sostiene el zaguero, en lo que parece lanzar un dardo al presidente Florentino Pérez.

Ramos, de 39 años, que permaneció 15 temporadas en el Real Madrid, conquistó cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Champions Leagues, 3 Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

En junio de 2021, el central se marchó del Real Madrid tras no llegar a un acuerdo por su renovación con Florentino Pérez. El central quedó como agente libre y recibió la propuesta del PSG que ese mismo año cerró la llegada de Messi y Donnarumma.