¡Asqueroso! Luis Suárez le escupió a un asistente del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Tras perder la final de la Leagues Cup, Luis Suárez no aguantó el enojo y le escupió en la cara a miembro del Seattle Sounders.

2025-08-31

La goleada del Seattle Souders golearon por 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup se manchó con un acto que recorrerá el mundo y que fue protagonizado por Luis Suárez.

Todo pasó cuando el árbitro señaló el final del encuentro, se hizo una bronca en medio del campo, donde jugadores del Inter Miami agredieron a algunos del Seattle Sounders, mientras Luis Suárez se encaraba con un miembro del cuerpo técnico del equipo campeón de la Leagues Cup.

Mientras el momento pasaba, la cámara siguió la acción, la cual estaba siendo "controlada" por Óscar Ustari, que no permitió que Suárez se acercará al miembro del cuerpo técnico del Sounders, aunque eso no evitó el escupitajo que Suárez le propinó al miembro del Sounders.

Messi no apareció y se falló la más clara: Seattle Sounders golea al Inter Miami y se corona campeón de la Leagues Cup

Los Sounders golean al Inter Miami y dejan a Messi sin Leagues Cup

Seattle Sounders dejó sin título a Leo Messi, que peleaba por su tercer trofeo en el fútbol estadounidense.

Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1.

Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
