¡Asqueroso! Luis Suárez le escupió a un asistente del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

La goleada del Seattle Souders golearon por 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup se manchó con un acto que recorrerá el mundo y que fue protagonizado por Luis Suárez.

Todo pasó cuando el árbitro señaló el final del encuentro, se hizo una bronca en medio del campo, donde jugadores del Inter Miami agredieron a algunos del Seattle Sounders, mientras Luis Suárez se encaraba con un miembro del cuerpo técnico del equipo campeón de la Leagues Cup.

Mientras el momento pasaba, la cámara siguió la acción, la cual estaba siendo "controlada" por Óscar Ustari, que no permitió que Suárez se acercará al miembro del cuerpo técnico del Sounders, aunque eso no evitó el escupitajo que Suárez le propinó al miembro del Sounders.