Messi no apareció y se falló la más clara: Seattle Sounders golea al Inter Miami y se corona campeón de la Leagues Cup

<b>3 - Sounders:</b> Andrew Thomas; Alexander Roldán; Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Cristian Roldán; Obed Vargas, Paul Rothrock (Kim Hee Hee, m.90); Pedro De La Vega (Kossa-Rienzi, m.60), Jesús Ferreira (Minoungou, m.77) y Osaze De Rosario (Leyva, m.61).0 - Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray (Picault, m.72), Gonzalo Luján (Segovia, m.57), Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright (Cremaschi, m.85), Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez.<b>Goles</b>: 1-0, m.26: De Rosario; 2-0, m.84: Cristian Roldán; 3-0, m.89: Rothrock.<b>Árbitro</b>: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica). Mostró cartulina amarilla a Sergio Busquets (m.70) y a Bright (m.82), del Inter Miami.<b>Incidencias</b>: Partido correspondiente a la final de la Leagues Cup disputado en el estadio Lumen Field de Seattle ante cerrca de 50.000 espectadores.