Honduras en la Eliminatoria: Así llegan los 11 legionarios catrachos para los partidos contra Haití y Nicaragua

La Selección de Honduras se completó este día para encarar los duelos eliminatorios de la fecha FIFA de septiembre ante Haití y Nicaragua. Los legionarios llegaron y algunos lo hacen con expectativa altísima. DIEZ realizó un repaso de cómo llegan la legión a este doble choque y el 90% de los legionarios lo hacen en condiciones óptimas, excepto David Ruiz y Choco Lozano, quienes son los de peor ritmo competitivo. VER MÁS: Premier League, La Liga y Serie A: Futbolistas top de la Concacaf en la eliminatoria rumbo a United 2026 Getsel Montes, en el Herediano de Costa Rica, es el de mejor nivel y ritmo, seguido de jugadores como Andy Najar, Carlos Pineda, Alenis Vargas y Luis Palma, uno de los referentes en ataque de este combinado hondureño que querrá comenzar el camino de buena forma.

Honduras choca contra Haití este viernes a las 6:00 de la tarde en el Ergilio Hato de Curazao, para después, el martes siguiente, recibir en Tegucigalpa a su similar de Nicaragua que abrirá su participación contra Costa Rica.

- ASI LLEGAN LOS LEGIONARIOS A LA FECHA ELIMINATORIA -

Getsel Montes (Herediano - Costa Rica)



El defensor hondureño es uno de los legionarios con más ritmo. Viene de jugar 7 partidos los 90' minutos, es de los importantes del Team. Andy Nájar (Nashville SC - MLS)



El lateral derecho hondureño llega en buena forma. Se ha adueñado de la tirularidad en el Nashville SC, donde viene jugando como estelar. El último juego de 31 de agosto contra el Atlanta FC, jugó los 90'. Julián Martínez (FC Alverca - Portugal)



Recién fichado por el fútbol portugués. Era uno de los temores de Reinaldo Rueda, su continuidad. Pero sumó 90 minutos en el último juego ante el Benfica, y venía de jugar 25.

Joseph Rosales (Minnesota United - MLS)



Titular en su equipo en la MLS, con el que viene de jugar seis juegos en todo el mes de agosto, aunque solo completando todo el juego en dos partidos. Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita)



Después de la Copa Oro solamente disputó cuatro partidos, tres por MLS y el último en Arabia Saudita con su nuevo club, donde estuvo los 90'. David Ruiz (Inter Miami - MLS)



Es el legionario con peor ritmo, esto porque viene saliendo de una lesión. Sus últimos minutos (55) fueron el 24 de agosto por la MLS cuando Inter Miami empató 1-1 contra DC United, después en la MLS Next Pro jugó 46 minutos con el filial del Miami. Se lesionó el 14 de marzo por la Champions de Concacaf. Carlos Pineda (Sporting FC - Costa Rica)



El volante catracho desde que llego al fútbol tico no perdió el ritmo. Ha disputado cuatro partidos con los albinegros y en todos completo los 90 minutos. Alenis Vargas (SJK - Finlandia)



El atacante hondureño busca realizar su debut con Honduras. Arriba a la 'H' con ritmo. Viene de jugar 72 minutos en la última jornada con su club, es titular.