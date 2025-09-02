Honduras en la Eliminatoria: Así llegan los 11 legionarios catrachos para los partidos contra Haití y Nicaragua

<u><b>Joseph Rosales (Minnesota United - MLS)</b></u><br /><br />Titular en su equipo en la MLS, con el que viene de jugar seis juegos en todo el mes de agosto, aunque solo completando todo el juego en dos partidos.<u><b>Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita)</b></u><br /><br />Después de la Copa Oro solamente disputó cuatro partidos, tres por MLS y el último en Arabia Saudita con su nuevo club, donde estuvo los 90'.<u><b>David Ruiz (Inter Miami - MLS)</b></u><br /><br />Es el legionario con peor ritmo, esto porque viene saliendo de una lesión. Sus últimos minutos (55) fueron el 24 de agosto por la MLS cuando Inter Miami empató 1-1 contra DC United, después en la MLS Next Pro jugó 46 minutos con el filial del Miami. Se lesionó el 14 de marzo por la Champions de Concacaf.<u><b>Carlos Pineda (Sporting FC - Costa Rica)</b></u><br /><br />El volante catracho desde que llego al fútbol tico no perdió el ritmo. Ha disputado cuatro partidos con los albinegros y en todos completo los 90 minutos.<u><b>Alenis Vargas (SJK - Finlandia)</b></u><br /><br />El atacante hondureño busca realizar su debut con Honduras. Arriba a la 'H' con ritmo. Viene de jugar 72 minutos en la última jornada con su club, es titular.