Honduras vs Haití EN VIVO: Tigo Sports transmitirá en exclusiva el debut de la Bicolor en la Eliminatoria Mundialista

La <b>Selección de Honduras </b>comienza su camino rumbo al <b>Mundial 2026 </b>enfrentando a <b>Haití </b>en <b>Curazao</b>, dentro de la etapa final de las eliminatorias. Será un duelo clave para dar un paso firme hacia la clasificación en esta cuadrangular decisiva.El encuentro podrá disfrutarse en exclusiva por <b>Tigo Sports</b>, que llevará todos los detalles desde Willemstad con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, portal digital y aplicación móvil.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.tigosports.com.hn/inicio" target="_blank">EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por Tigo Sports: Haití vs Honduras este 5 de septiembre a las 6:00 p.m. Todo el fútbol solo en Tigo con la Mejor Señal y Mayor Cobertura.</a></b>El partido inicia a las 6:00 de la tarde en el <b>Estadio Ergilio Hato </b>de la isla caribeña. La <b>Concacaf </b>designó esta sede debido a la crisis política y social que atraviesa Haití, que impide albergar partidos oficiales.Los haitianos llegan fuertes a esta fase, tras superar un grupo complicado. Su selección cuenta en su mayoría con futbolistas que militan en Europa: <b>Inglaterra, Francia, Italia, España, Grecia, Suiza y Portugal</b>, además de algunos en la <b>MLS</b>.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.tigosports.com.hn/inicio" target="_blank">Haití vs Honduras ¡Exclusivo en Tigo Sports! Conéctate este 5 de septiembre a las 6:00 p.m. y vive las eliminatorias con la Mejor Señal y Mayor Cobertura. Agrega Tigo Sports en tu plan post pago por solo L26 al mes.</a></b>Por su parte, <b>Honduras </b>afronta esta cuadrangular con motivación después de su destacada participación en la <b>Copa Oro</b>, donde alcanzó las semifinales. <b>Reinaldo Rueda </b>ha conformado un plantel con variantes que podrían marcar el rumbo del cierre de año competitivo.La Bicolor comparte grupo con Haití, Nicaragua —su segundo rival en esta fecha FIFA— y Costa Rica, uno de los favoritos junto a la “H” para disputar el boleto directo al Mundial. Solo el primer lugar avanza de forma directa, mientras que los dos mejores segundos jugarán repechaje.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.tigosports.com.hn/inicio" target="_blank">Vive la emoción de Haití vs Honduras en exclusiva por Tigo Sports. Activa tu Super Recarga de 3 días en Mi Tigo App y disfruta el partido totalmente en vivo este 5 de septiembre a las 6 p.m. con la Mejor Señal y Mayor Cobertura.</a></b>