Honduras vs Haití EN VIVO: Tigo Sports transmitirá en exclusiva el debut de la Bicolor en la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Honduras comienza su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Haití en Curazao, dentro de la etapa final de las eliminatorias. Será un duelo clave para dar un paso firme hacia la clasificación en esta cuadrangular decisiva.

El encuentro podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports, que llevará todos los detalles desde Willemstad con una transmisión especial.

El partido inicia a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ergilio Hato de la isla caribeña. La Concacaf designó esta sede debido a la crisis política y social que atraviesa Haití, que impide albergar partidos oficiales.

Los haitianos llegan fuertes a esta fase, tras superar un grupo complicado. Su selección cuenta en su mayoría con futbolistas que militan en Europa: Inglaterra, Francia, Italia, España, Grecia, Suiza y Portugal, además de algunos en la MLS.

Por su parte, Honduras afronta esta cuadrangular con motivación después de su destacada participación en la Copa Oro, donde alcanzó las semifinales. Reinaldo Rueda ha conformado un plantel con variantes que podrían marcar el rumbo del cierre de año competitivo.

La Bicolor comparte grupo con Haití, Nicaragua —su segundo rival en esta fecha FIFA— y Costa Rica, uno de los favoritos junto a la “H” para disputar el boleto directo al Mundial. Solo el primer lugar avanza de forma directa, mientras que los dos mejores segundos jugarán repechaje.

