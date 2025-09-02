Legionarios

El hondureño Kervin Arriaga ya conoce su fecha de regreso a las canchas para debutar con el Levante de España

Kervin se perdió el inicio del torneo con el Levante y quedó fuera de la convocatoria de Honduras para los duelos ante Haiti y Nicaragua.

    Kervin Arriaga llego para la presente temporada al Levante de España.
Kervin Arriaga ha vivido momentos de incertidumbre en su carrera tras fichar por el Levante, equipo recién ascendido a la Primera División del fútbol español. El conjunto azulgrana recién inscribió al “Misilito”, quien no había estado disponible luego de sufrir un problema en el recto femoral izquierdo que lo hizo perderse el inicio del campeonato y las primeras dos fechas de las eliminatorias mundialistas con Honduras.

El volante catracho de 27 años se recuperó de su lesión y estará regresando a los entrenamientos del Levante al terminar la fecha FIFA. Se estima que Kervin ya entrene al parejo de sus compañeros. Según conoció Diario DIEZ, el lunes 8 de septiembre el “Misilito” se integrará a los entrenamientos de grupo del conjunto azulgrana.

EL ESTRENO DE KERVIN

El sueño de Kervin Arriaga de debutar en la primera división del fútbol español está cada vez más cerca. A pesar de ya estar inscrito por el Levante, aún no conoce el dorsal que utilizará en su estreno en LaLiga. Los azulgranas tendrán un mes de septiembre muy apretado después del parón de selecciones por la fecha FIFA.

El Levante se enfrentará al Real Betis en la fecha 4 como local; posteriormente visitará al Girona en la jornada 5, luego recibirá en la fecha 6 al Real Madrid el próximo 24 de septiembre y, por último, visitará al Getafe en la jornada 7.

Los azulgranas marchan en la penúltima posición de la liga española, luego de caer derrotados 2-1 ante el Deportivo Alavés en la fecha 1 de la Liga, posteriormente contra el FC Barcelona 2-3 como locales en la jornada 2, y en su último encuentro ante el Elche 2-0 como visitantes.

