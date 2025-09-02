El hondureño Kervin Arriaga ya conoce su fecha de regreso a las canchas para debutar con el Levante de España

El sueño de <a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/legionarios-mercado-fichajes-europa-extranjero-hondurenos-BF26984410#image-1">Kervin Arriaga</a> de debutar en la primera división del fútbol español está cada vez más cerca. A pesar de ya estar inscrito por el Levante, aún no conoce el dorsal que utilizará en su estreno en LaLiga. Los azulgranas tendrán un mes de septiembre muy apretado después del parón de selecciones por la fecha FIFA.<br /><br />El Levante se enfrentará al Real Betis en la fecha 4 como local; posteriormente visitará al Girona en la jornada 5, luego recibirá en la fecha 6 al <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/liga-espanola-tabla-posiciones-real-madrid-mallorca-liderato-barcelona-clasificacion-OD27172815">Real Madrid</a></b> el próximo 24 de septiembre y, por último, visitará al Getafe en la jornada 7. Los azulgranas marchan en la penúltima posición de la liga española, luego de caer derrotados 2-1 ante el Deportivo Alavés en la fecha 1 de la Liga, posteriormente contra el <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/la-razon-por-la-que-hansi-flick-dejo-barcelona-y-fue-visto-en-madrid-esto-dice-el-informe-cule-IN27197834">FC Barcelona</a></b> 2-3 como locales en la jornada 2, y en su último encuentro ante el Elche 2-0 como visitantes.