El hondureño Kervin Arriaga ya conoce su fecha de regreso a las canchas para debutar con el Levante de España

Kervin Arriaga ha vivido momentos de incertidumbre en su carrera tras fichar por el Levante, equipo recién ascendido a la Primera División del fútbol español. El conjunto azulgrana recién inscribió al “Misilito”, quien no había estado disponible luego de sufrir un problema en el recto femoral izquierdo que lo hizo perderse el inicio del campeonato y las primeras dos fechas de las eliminatorias mundialistas con Honduras.

El volante catracho de 27 años se recuperó de su lesión y estará regresando a los entrenamientos del Levante al terminar la fecha FIFA. Se estima que Kervin ya entrene al parejo de sus compañeros. Según conoció Diario DIEZ, el lunes 8 de septiembre el “Misilito” se integrará a los entrenamientos de grupo del conjunto azulgrana.