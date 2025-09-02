La razón por la que Hansi Flick dejó Barcelona y fue visto en Madrid: esto dice el informe culé

El <b>Barcelona</b> se entrenó este martes sin su técnico, el alemán <b>Hansi Flick</b>, que asistió al encuentro del comité técnico de entrenadores de la<b> Real Federación Española de Fútbol (RFEF),</b> y con sólo siete jugadores del primer equipo debido a la ausencia de los futbolistas internacionales.En la sesión matinal celebrada en la <b>Ciudad Deportiva Joan Gamper,</b> se ausentaron los jugadores que están concentrados con sus respectivas selecciones para disputar los partidos de clasificación al <b>Mundial 2026</b>.