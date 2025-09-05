Javier Atala responde sobre el retiro de Rueda y la presión de la Federación de Honduras: "Contratamos el mejor"

La Selección Nacional de Honduras debuta este viernes 5 de septiembre a partir de las 6:00 PM en el estadio Ergilio Hato de Curazao. El primer rival es el combinado de Haití, un conjunto que tiene futbolistas de cuidado y que le puede hacer daño a la Bicolor Hondureña. Previo a este compromiso, Javier Atala, presidente de la Comisión Nacional de Selecciones de Honduras, aterrizó en Curazao y en su llegada charló con los medios de prensa que ahondaron sobre las sensaciones de los federativos. Al directivo le consultaron sobre el posible retiro de Reinaldo Rueda, la presión que se maneja con respecto a la cuadrangular final de Concacaf y el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

Honduras debuta ante Haití: "Ahora comenzamos un proceso importante que hemos venido trabajando desde hace tres años, es la hora de la verdad, venimos apoyando a la Selección y que se haga un buen papel el día de hoy". ¿Qué los hace creer que en estos tres meses se logra el boleto directo? "El trabajo que hemos hecho, es un trabajo de tres años, hemos venido de menos a más, lo vimos en la Copa Oro, fue un trabajo que se hizo bien. Yo sé que él tiene la experiencia, tiene los jugadores aptos para este proceso, se han preparado, yo confío". ¿Existe un incentivo por partido ganado? "Esto es por clasificación al Mundial. Hemos tenido en experiencias anteriores que hemos ganado partidos, pero al final perdemos, el objetivo es clasificar al Mundial". ¿Cómo llega la Bicolor? "Se han preparado, jugamos bien, los jugadores de Europa vienen de Haití, tienen buen nivel, ya no es el equipo de antes, ahora es un equipo fuerte. Lo vimos ayer con Surinam que empató con Panamá".