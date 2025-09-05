Javier Atala responde sobre el retiro de Rueda y la presión de la Federación de Honduras: "Contratamos el mejor"

<b>¿Cuáles son las sensaciones previo a este duelo?</b> "Ahora es diferente, llegamos a la fase final, aquí no tenemos margen de error, aquí son seis partidos, tenemos que empezar ganando en Curazao, el martes jugamos con Nicaragua". <b>Rueda anunció que es la última Eliminatoria Mundialista</b>: "Él es un buen profesional, queremos que se quede, pero eso se habla después. Aquí lo importante es clasificar al Mundial". <b>¿Cuál es la presión que tiene la directiva? </b>"Es una presión para todo mundo para este momento, contratamos el mejor cuerpo técnico, hay unos que no pudieron venir, pero ahora es la hora de la verdad". <b>¿Ganamos?</b> Sí ganamos.