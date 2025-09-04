Amado Guevara, tajante sobre tema de Choco Lozano, su alineación ante Haití y el sorprendente jugador que pide

<b>Si usted fuera capitán y Lozano titular, ¿qué le dirías antes de salir al campo?: </b>"Primero, le transmitiría toda la confianza que tenemos en él, le trataría de liberar de la presión. Ese peso lo asumimos los demás compañeros, para que él pueda disfrutar el juego, que se sienta cómodo y pueda desarrollar toda su calidad".<b>Pronóstico para el Haití-Honduras: </b>"Creo que vamos a ganar. Honduras tiene la calidad, la paciencia y la disciplina para iniciar esta fase con pie derecho y sumar los tres puntos que tanto necesitamos".<b>El calendario de Honduras: </b> "Lo que no me gusta es que se inicie de visita y se termine con dos viajes consecutivos, además de un posible partido decisivo en Costa Rica, que será muy complicado. Pero hay que ganar donde toque para lograr la clasificación. Sabemos que hay que ganar todos los partidos posibles. En cuanto a Nicaragua, no se les debe subestimar, aunque ya estén eliminados cuando vayamos a Managua, pueden complicar mucho. Costa Rica será la llave definitiva, un partido muy difícil.