Selección de Honduras se instala en Curazao y se prepara para el inicio mundialista a United 2026

La delegación catracha viajó desde el aeropuerto internacional de Palmerola y llegó cuatro horas después a suelo caribeño con la ilusión de conseguir los primeros tres puntos del Grupo C que también comparte con Costa Rica y Nicaragua.

La Selección de Honduras se instaló esta noche en Curazao para enfrentar el viernes a Haití en el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de United 2026 , que dará comienzo en junio del próximo año.

Dicho encuentro se jugará en el Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao, durante la primera doble jornada de este mes de septiembre. Este recinto ha sido utilizado anteriormente por Haití en partidos eliminatorios y de la Liga de Naciones.



La delegación hondureño se hizo acompañar de la presencia de los dirigentes de la Federación de Fútbol: Jorge Salomón, José Ernesto Mejía y Francisco Saybe.

Cabe recordar que previo al viaje, el equipo hondureño realizó dos entrenamientos a puertas cerradas en cancha sintética en Tegucigalpa.

La Bicolor hará el jueves el reconocimiento de cancha, entrenamiento de una hora, tendrá una reunión técnica y la conferencia de prensa previa será solo con el profesor Reinaldo Rueda. El retorno será el día sábado posiblemente al mediodía.

Será un duelo clave para dar un paso firme hacia la clasificación en esta cuadrangular. El partido inicia a las 6:00 PM en el Estadio Ergilio Hato y se podrá ver en tierras catrachas por la señal de Tigo Sports.

El retorno de la delegación hondureña está previsto para el sábado 6 de septiembre, siempre en vuelo chárter a partir del mediodía y luego se trasladaran a Tegucigalpa, sede del duelo ante Nicaragua.