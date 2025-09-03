Presidente de la Comisión de Selecciones se muestra optimista previo al duelo ante Haití: "Se ha construido un equipo competitivo"

La delegación catracha viajó este martes con su plantilla completa y con la ilusión hacer las cosas bien en esta primera doble fecha FIFA , donde después deberá enfrentar en casa a Nicaragua.

La Selección de Honduras iniciará este viernes su primera batalla para buscar un boleto a la Copa del Mundo de United 2026 y para ello deberá buscar su primera victoria ante Haití en estadio Ergilio Hato de Curazao.

Previo al traslado de la Bicolor, Javier Atala, Presidente de la Comisión de Selecciones, dejó claro el objetivo que se ha trazado en este nuevo proceso eliminatorio y el camino que se debe seguir.

“Este es un momento trascendental para el país. No hablamos solamente de fútbol, hablamos de identidad, de orgullo y de esperanza. El inicio de este proceso nos compromete a todos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, patrocinadores, prensa y, sobre todo, la afición”.

El dirigente de la Comisión de Selecciones es claro que durante este proceso mundialista se requiere el respaldo de la afición del país.



“La clave está en comprender que esto es un proyecto de país. Cada partido, cada entrenamiento y cada apoyo desde la tribuna forman parte de un mismo objetivo. Debemos mantenernos enfocados en la meta, dejando de lado diferencias y distracciones, y apoyando a la Selección con pasión y respeto. La unidad se construye con compromiso, con actitud positiva y con la certeza de que todos tenemos un rol importante: jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, patrocinadores, prensa y, sobre todo, la afición”.

Atala es consciente que la decisión que se tomó para darle las riendas de la Bicolor a Reinaldo Rueda ha sido muy acertada por su experiencia y la confianza que se tiene en su labor.

“La designación del profesor Reinaldo Rueda refleja la confianza que Honduras tiene en su experiencia, su capacidad y su trayectoria. Es un hombre que conoce la competencia a nivel internacional, ha dirigido en mundiales y procesos clasificatorios, y tiene la habilidad de unir al grupo y sacar lo mejor de cada jugador. Creemos que con su liderazgo, sumado al respaldo de todo el país, la Selección tiene todas las condiciones para enfrentar este camino hacia el Mundial United 2026 con optimismo y determinación”.

También aprovechó para recordar lo que se ha podido hacer en la reciente edición de la Copa Oro en Estados Unidos.

“La Copa Oro nos mostró que, incluso ante la adversidad, los jugadores saben responder y mantener la concentración. Eso, junto con el liderazgo del profesor Reinaldo Rueda y el respaldo de todo el país, nos permite creer que se ha construido un equipo competitivo, sólido y con la mentalidad correcta para enfrentar cada una de las seis finales que se nos vienen”.

La Selección de Honduras inicia este miércoles su primera final de las seis que tendrá que disputar para poder alcanzar el objetivo de clasificar al Mundial de United 2026.