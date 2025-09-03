Edwin Rodríguez revela que se siente mejor que en la Copa Oro y la ilusión de ir a un Mundial: "Estamos a seis partidos"

<b>Una eliminatoria que inicia de visitante. ¿Qué tan complicado es visitar estas islas que han complicado históricamente a Honduras?</b><br /><br />Es una eliminatoria que empieza con muchos sueños, con muchos deseos de parte de nosotros como futbolistas, cuerpo técnico, directivos y en sí Honduras. Y es complejo, la verdad, visitar estas islas. Sabemos históricamente cómo ha sido complicado enfrentarse a estos equipos y ellos también en los últimos tiempos han crecido mucho. Son selecciones que la mayoría de sus jugadores los tienen en el fútbol europeo y la verdad que va a ser un partido bastante difícil donde buscaremos intentar conseguir esos primeros tres puntos que nos puedan ya meter de lleno a poder clasificar.<b>¿Cómo te sentís en lo personal? Hay mucha ilusión en que, recuperando tu nivel, serás de mucho aporte para esta Selección Nacional. ¿Cómo estás para este compromiso ante Haití?</b><br /><br />Lo he hablado con muchos compañeros, que en comparación de cómo me sentía en la Copa Oro, pues hoy en día me siento con mucha más confianza. En la Copa Oro jugaba los partidos, pero no con una confianza plena. Y pues ahora sí, en los entrenamientos se ha notado, lo he notado yo y pues creo que la verdad que todos los que estamos en la selección aportamos de cierto punto, de cierta manera. Cuando el entrenador lo requiera, vamos a estar ahí en puntillas para poder aprovechar esos minutos y esos momentos para poder conseguir el objetivo que todos queremos, que es clasificar al Mundial.<b>¿Entre ustedes qué se dicen, sobre todo pensando que es la última ronda eliminatoria muy cerca del Mundial?</b><br /><br />Sabemos que estamos a seis partidos de poder conseguirlo y creo que en lo personal o que lo que he jugado en la eliminatoria nunca hemos estado tan cerca como lo estamos ahora, pero van a ser seis partidos bastante complicados, de mucha lucha, donde intentaremos dar lo mejor de nosotros para poder, como le digo, clasificar a ese objetivo que todo el mundo quiere.