Edwin Rodríguez revela que se siente mejor que en la Copa Oro y la ilusión de ir a un Mundial: "Estamos a seis partidos"

Con el inicio de la Eliminatoria Mundialista a la vuelta de la esquina, Edwin Rodríguez habló en la salida de la Selección de Honduras con destino a Curazao sobre lo que se avecina en este nuevo proceso de la Bicolor hacia la Copa del Mundo 2026. "Es una eliminatoria que empieza con muchos sueños, con muchos deseos de parte de nosotros como futbolistas, cuerpo técnico, directivos y en sí Honduras. Y es complejo, la verdad, visitar estas islas", comenzó diciendo el futbolista del Olimpia.

Al ser preguntado sobre su estado físico y personal, el mediocampista confesó que se siente mucho más confiado que en su última participación en la Copa Oro. "En comparación de cómo me sentía en la Copa Oro, pues hoy me siento con mucha más confianza. En la Copa Oro jugaba los partidos, pero no con una confianza plena", dejó claro Edwin Rodríguez.



- ENTREVISTA A EDWIN RODRÍGUEZ -

Una eliminatoria que inicia de visitante. ¿Qué tan complicado es visitar estas islas que han complicado históricamente a Honduras?



Es una eliminatoria que empieza con muchos sueños, con muchos deseos de parte de nosotros como futbolistas, cuerpo técnico, directivos y en sí Honduras. Y es complejo, la verdad, visitar estas islas. Sabemos históricamente cómo ha sido complicado enfrentarse a estos equipos y ellos también en los últimos tiempos han crecido mucho. Son selecciones que la mayoría de sus jugadores los tienen en el fútbol europeo y la verdad que va a ser un partido bastante difícil donde buscaremos intentar conseguir esos primeros tres puntos que nos puedan ya meter de lleno a poder clasificar. ¿Cómo te sentís en lo personal? Hay mucha ilusión en que, recuperando tu nivel, serás de mucho aporte para esta Selección Nacional. ¿Cómo estás para este compromiso ante Haití?



Lo he hablado con muchos compañeros, que en comparación de cómo me sentía en la Copa Oro, pues hoy en día me siento con mucha más confianza. En la Copa Oro jugaba los partidos, pero no con una confianza plena. Y pues ahora sí, en los entrenamientos se ha notado, lo he notado yo y pues creo que la verdad que todos los que estamos en la selección aportamos de cierto punto, de cierta manera. Cuando el entrenador lo requiera, vamos a estar ahí en puntillas para poder aprovechar esos minutos y esos momentos para poder conseguir el objetivo que todos queremos, que es clasificar al Mundial. ¿Entre ustedes qué se dicen, sobre todo pensando que es la última ronda eliminatoria muy cerca del Mundial?



Sabemos que estamos a seis partidos de poder conseguirlo y creo que en lo personal o que lo que he jugado en la eliminatoria nunca hemos estado tan cerca como lo estamos ahora, pero van a ser seis partidos bastante complicados, de mucha lucha, donde intentaremos dar lo mejor de nosotros para poder, como le digo, clasificar a ese objetivo que todo el mundo quiere.

¿Cómo manejar la presión de la afición que cada vez se vuelve más exigente y quiere verlos en un Mundial?



La presión se maneja de buena forma, creo que nosotros, pues como futbolistas, estamos acostumbrados a esto y nada, nosotros en la cancha tenemos que, esa presión de la gente la tenemos que transformar en motivación, en lucha y en fútbol para poder conseguir el objetivo. Este proceso en la mano de Reinaldo Rueda te ha convertido en referente, ¿cómo te sentís con eso?



Creo que para todo el futbolista ya se vio que en la selección es la vitrina donde puedes dar el salto y ese salto de calidad y buscar nuevas puertas, que se te abran buenas puertas. Entonces, creo que en lo personal para mí sería estupendo que se llegara a un Mundial donde también podría abrir muchas puertas y en sí creo que a todo el fútbol hondureño sería bueno poder volver a poner a Honduras en donde Honduras debe estar y pues de ahí creo que el fútbol hondureño va a ir en alza de poder clasificarse a un Mundial primeramente.