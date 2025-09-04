Rueda sorprende con la fórmula de Honduras, su análisis de Haití y sentencia: “Este equipo no se va a entregar nunca”

<b>Estuvo para 2010 el regreso de Honduras a un Mundial, una generación que vio dos clasificaciones, pero venimos de las últimas eliminatorias sin ni siquiera conocer lo que es un triunfo. ¿Qué tiene este plantel y qué le diría a todos esos hondureños que están incrédulos todavía para una ilusión a ir nuevamente a un Mundial</b><br /><br />Yo creo que lo que más tiene este plantel que lo siente uno por todo lo que ha demostrado en estos dos años que completamos de trabajo, es esa ilusión, esa ilusión grande, ese gran compromiso. Por eso les decía yo a ustedes que este equipo no se va a entregar nunca. Este equipo vamos a tener quizás una noche mala como esa que tuvimos frente a Canadá, que ojalá no se repita más, que ojalá no se repita más, pero que este equipo no se va a entregar nunca, este equipo no se va a entregar nunca y lo que más pondero en ellos es esa nobleza, ese compromiso, esa ilusión de ir al Mundial porque todos la necesitamos, todos la necesitamos.<br /><br />Como les digo yo, nosotros en el cuerpo técnico ya tenemos esa satisfacción, esa alegría de haber ido a tres, a cuatro, a cinco mundiales, entre juveniles, entre adultos de absoluta, entre estos, y ellos, algunos han ido a Mundial Sub-20, otros no han ido, otros no han ido a un Mundial de absoluta de mayores y creo que por eso quizás es la gran ilusión por todo lo que significa. Yo les hacía ver que sin haber ganado nada en la participación en Copa Oro, ha hecho que se produzcan ocho movimientos, ocho transferencias, siete, ocho transferencias. Si logramos otra vez que la gente mire para Honduras eso va a ser una gran proyección, va a subir el nivel competitivo, lo que les decía yo a ustedes anteriormente con lo que se logró la semana pasada con Motagua, España, Olimpia, en la Copa Centroamericana. Entonces, ese reverdecer, ese resurgir del fútbol hondureño tenemos que aprovecharlo en esta recta final en estos seis juegos.<b>¿Es una ilusión diferente a la del 2010?</b><br />Igual. Yo creo que igual, es la misma ilusión, fue sufrida también, fue muy, muy difícil. Yo ayer o anteayer, no me acuerdo, recordaba ese último partido que perdimos, no sé por qué, se presentó ese partido que perdimos ante Estados Unidos en San Pedro Sula donde ya prácticamente se nos iba la posibilidad de ir al Mundial y fuimos a El Salvador precisamente, fuimos a El Salvador a jugarnos esa última carta y bueno, creo que como les decía Mauricio Sabillón, Noel Valladares, los muchachos, Erick Norales, Johnny Palacios, Emilio, todos, o sea, los que jugaron ese día, Carlos Pavón, David, El Mosky, todos se entregaron con esa misma mística, con esa misma ilusión de querer estar en el Mundial y al final pudimos celebrar.