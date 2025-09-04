Rueda sorprende con la fórmula de Honduras, su análisis de Haití y sentencia: “Este equipo no se va a entregar nunca”

La Selección de Honduras se alista para su debut en la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y lo hará este viernes frente a Haití, un rival que, según Reinaldo Rueda, “es un equipo muy completo en ataque y en defensa”. El estratega colombiano hizo hincapié en que el conjunto caribeño combina experiencia con juventud, tiene jugadores con recorrido en Europa y MLS, destacó su potencia física, lo que lo convierte en un rival de alto nivel competitivo que lo demostró en la Copa Oro 2025. De cara a este nuevo desafío, Rueda dejó claro que la ilusión sigue intacta en el plantel catracho tras lo vivido en la Copa Oro. “Lo que más tiene este plantel es esa ilusión grande, ese gran compromiso”, apuntó el entrenador. Para el DT, la mayor fortaleza de la H fue la capacidad de reaccionar en los momentos adversos, algo que espera mantener en esta eliminatoria: "Esa reacción ante un momento adverso, creo que fue la gran ganancia en la Copa Oro. Recuperarnos, reaccionar ante un momento adverso, creo que fue un plus especial.”.

Al ser cuestionado sobre cómo define esta eliminatoria, Rueda fue contundente y directo: "Es el camino al Mundial". Además, compartió la fórmula que le ha transmitido a sus jugadores para enfrentar este desafío: "Tenemos que hacer triple A: amor, amor, amor. Mucho amor, mucha alegría y mucho atrevimiento para lograr eso". La confianza en el grupo es alta, y el objetivo es claro: "sumar de visita y de local", ya que la clasificación directa depende de su capacidad para arriesgar y ganar.

- CONFERENCIA DE PRENSA DE REINALDO RUEDA -

¿Cómo llegamos a este partido? El tiempo de trabajo, el poder convivir nuevamente con el equipo, los que llegaron ya al final.



Creo que han sido dos meses desde que nos dejamos de ver en Estados Unidos después de que finaliza la Copa Oro. Y bueno, las expectativas naturalmente que eran mejores. Creo que el nivel, o decirte un adjetivo para calificar cómo llegamos, creo que podemos evaluarlo en el juego, siendo positivos, siendo optimistas. Por fortuna, estos hombres que han sido convocados llegan en un alto porcentaje bien. Una que otra situación normal de lo que es la dinámica de la profesión, de la exigencia de ser jugadores internacionales, como hemos hablado anteriormente. Y esperar que hoy, nuestra última evaluación, sea más precisa, que nos dé una mejor respuesta en cuanto a lo que queremos y que podamos mañana ratificarlo en la cancha. Cuando terminó la Copa Oro el equipo finalizó con una dinámica en el juego, el orden fue mejorando y también en la parte emocional. ¿En qué han trabajado estos días para que ese tramo donde no estuvieron juntos no se haya cortado esa buena dinámica, que se sostenga en estos partidos?



Creo que hicimos la retroalimentación de lo que fue nuestra participación, la evaluación total de todo lo que fue la Copa Oro, lo que nos dejó la experiencia, la enseñanza que nos dejó la Copa. Creo que ha sido como invitarlos a que ese sea el punto de partida, de que esos escalones que hicimos, que quedamos debiéndonos a nosotros mismos y a nuestra afición, lo que queríamos, no lo cumplimos, y que ese sea el punto de partida para estos seis juegos. Ya revisamos nuestro primer rival que es Haití. Ahora vamos a hacer otra revisión de otro juego. Y el compromiso, el compromiso de todos los muchachos, aprovechar esa oportunidad que nos da Dios y el fútbol de aspirar a ese cupo directo al Mundial. Creo que en eso se ha trabajado. En lo futbolístico, en los conceptos, en corregir lo que hicimos en Copa Oro, mejorar algunos conceptos tanto ofensivos como defensivos. Igualmente, a que sigamos con esa armonía, que sigamos con ese respeto por la selección, ese respeto por ellos mismos y aprovechar esta oportunidad, como les dije anteriormente. Hablando acerca de la revisión que ha hecho de la selección haitiana, ¿cuáles son las características del conjunto caribeño que más le preocupa al profesor Reinaldo Rueda?



Ustedes quizás también lo pudieron observar en Copa Oro. Es una selección muy completa, muy competitiva, una selección con hombres maduros, con algunos hombres muy jóvenes también. Con una buena condición técnica. Creo que Haití siempre se ha caracterizado por eso. Aparte de la exuberancia que tienen en su biotipo, en esa gran virtud que tienen en su raza, por ser tan potentes. Son jugadores que ustedes pueden revisar que juegan en Ligas de Europa hace varios años y que eso les da un nivel competitivo, bueno, muy bueno. Es un equipo muy completo en ataque y en defensa. Hizo esos juegos que hizo en Copa Oro frente a Arabia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, fueron de gran nivel, fueron muy equilibrados y es un equipo que maneja muy bien los dos conceptos, tanto juego elaborado como transiciones directas, con buena conceptualización. Es un equipo muy fuerte el que vamos a enfrentar mañana.

Debido a la baja de Kervin Arriaga, ¿veremos un cambio obligado de jugar con las mismas características o será un sistema táctico diferente mañana contra Haití? ¿Y de Choco está particular o cómo lo analiza?



Sí, creo que han sido los interrogantes de estos días. No solamente lo de Kervin, lo de Denil, lo de Antony que también hasta el último momento estaba en consideración. Ha llegado muy dispuesto, muy motivado, el caso de Antony. Tanto lo que es la estructura del sistema de juego por lo que nos plantea el rival también, como también por las características de ese hombre que haga la situación de posición por Kervin Arriaga. Ha sido los interrogantes, los cuestionamientos que nos hemos hecho y buscando la alternativa de solución que mejor nos convenga para que se mantenga esa dinámica y que hagamos un buen partido, un equipo equilibrado, un equipo que ojalá nos brinde ese resultado que no va a ser fácil, pero que lo queremos y que podemos lograrlo. ¿Cómo lo llama usted a esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026?



Bueno, yo como les dije, iniciamos el camino al Mundial. Es el camino al Mundial. Son seis juegos para los que queramos estar en el Mundial y creo que es la ilusión que tenemos. Por todo lo que significa para nuestras carreras, para nuestra profesión, por todo lo que han luchado esos muchachos. Algunos han jugado ya dos o tres clasificatorias, no se ha podido lograr y bueno, esa es la premisa que tenemos: el camino al Mundial. ¿Qué fortalezas considera usted que tiene la selección de Honduras de cara en contra de Haití? ¿Y qué tácticas considera claves para obtener un buen resultado este viernes?



La fortaleza, lo que se logró cohesionar en Copa Oro, creo que fue muy positivo. Esa experiencia, esa resiliencia que no lo había mostrado el grupo anteriormente. Esa reacción ante un momento adverso, creo que fue la gran ganancia en la Copa Oro. Recuperarnos, reaccionar ante un momento adverso, creo que fue un plus especial. Y respecto a lo que, la parte estratégica para ese juego, estamos pensando. Tanto en el sistema como quizá la estrategia desde el punto de vista táctico, ya la planteamos, ya la hemos trabajado dos o tres veces, quizá no con la nómina completa. Ustedes vieron que llegaron jugadores a últimas horas que no los pudimos involucrar en el trabajo táctico. Que llegaron jugadores que llegaron a recuperarse porque llegaron a menos de 24 horas ayer del viaje, pero ya está la información y ahora la vamos a ratificar en el análisis de video que vamos a realizar ahora mismo. Que es nuestra última tarea desde el punto de vista teórico y después en la cancha, ratificar esa parte táctica de cómo vamos a plantear ese partido.

Estuvo para 2010 el regreso de Honduras a un Mundial, una generación que vio dos clasificaciones, pero venimos de las últimas eliminatorias sin ni siquiera conocer lo que es un triunfo. ¿Qué tiene este plantel y qué le diría a todos esos hondureños que están incrédulos todavía para una ilusión a ir nuevamente a un Mundial



Yo creo que lo que más tiene este plantel que lo siente uno por todo lo que ha demostrado en estos dos años que completamos de trabajo, es esa ilusión, esa ilusión grande, ese gran compromiso. Por eso les decía yo a ustedes que este equipo no se va a entregar nunca. Este equipo vamos a tener quizás una noche mala como esa que tuvimos frente a Canadá, que ojalá no se repita más, que ojalá no se repita más, pero que este equipo no se va a entregar nunca, este equipo no se va a entregar nunca y lo que más pondero en ellos es esa nobleza, ese compromiso, esa ilusión de ir al Mundial porque todos la necesitamos, todos la necesitamos.



Como les digo yo, nosotros en el cuerpo técnico ya tenemos esa satisfacción, esa alegría de haber ido a tres, a cuatro, a cinco mundiales, entre juveniles, entre adultos de absoluta, entre estos, y ellos, algunos han ido a Mundial Sub-20, otros no han ido, otros no han ido a un Mundial de absoluta de mayores y creo que por eso quizás es la gran ilusión por todo lo que significa. Yo les hacía ver que sin haber ganado nada en la participación en Copa Oro, ha hecho que se produzcan ocho movimientos, ocho transferencias, siete, ocho transferencias. Si logramos otra vez que la gente mire para Honduras eso va a ser una gran proyección, va a subir el nivel competitivo, lo que les decía yo a ustedes anteriormente con lo que se logró la semana pasada con Motagua, España, Olimpia, en la Copa Centroamericana. Entonces, ese reverdecer, ese resurgir del fútbol hondureño tenemos que aprovecharlo en esta recta final en estos seis juegos. ¿Es una ilusión diferente a la del 2010?

Igual. Yo creo que igual, es la misma ilusión, fue sufrida también, fue muy, muy difícil. Yo ayer o anteayer, no me acuerdo, recordaba ese último partido que perdimos, no sé por qué, se presentó ese partido que perdimos ante Estados Unidos en San Pedro Sula donde ya prácticamente se nos iba la posibilidad de ir al Mundial y fuimos a El Salvador precisamente, fuimos a El Salvador a jugarnos esa última carta y bueno, creo que como les decía Mauricio Sabillón, Noel Valladares, los muchachos, Erick Norales, Johnny Palacios, Emilio, todos, o sea, los que jugaron ese día, Carlos Pavón, David, El Mosky, todos se entregaron con esa misma mística, con esa misma ilusión de querer estar en el Mundial y al final pudimos celebrar.