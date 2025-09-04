Haití vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de la Bicolor por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

El encuentro podrá disfrutarse en exclusiva por <b>Tigo Sports</b>, que llevará todos los detalles desde Willemstad con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, portal digital y aplicación móvil.Los haitianos llegan fuertes a esta fase, tras superar un grupo complicado. Su selección cuenta en su mayoría con futbolistas que militan en Europa: <b>Inglaterra, Francia, Italia, España, Grecia, Suiza y Portugal</b>, además de algunos en la <b>MLS</b>.La Bicolor comparte grupo con Haití, Nicaragua —su segundo rival en esta fecha FIFA— y Costa Rica, uno de los favoritos junto a la “H” para disputar el boleto directo al Mundial. Solo el primer lugar avanza de forma directa, mientras que los dos mejores segundos jugarán repechaje.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronóstica cómo le irá a cada selección de Concacaf</a></b>