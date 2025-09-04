La Selección

Haití vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de la Bicolor por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

Haití recibe a Honduras en el Estadio Ergilio Hato por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

  • Haití vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de la Bicolor por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

    Haití recibe a la Selección de Honduras en el estadio Ergilio Hato de Curazao. DISEÑO: Rigoberto Días.
2025-09-04

¡Terminó la espera! La Selección de Honduras debuta oficialmente este viernes 5 de septiembre por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de United 2026. El primer rival de La H es Haití, un complicado conjunto caribeño que sueña con ser un dolor de cabeza en el grupo C.

El compromiso entre caribeños y hondureños es a partir de las 6:00 PM hora catracha, donde millones de catrachos estarán pendientes del debut de la Bicolor que disputa su primera final de seis en un grupo donde también están Costa Rica y Nicaragua.

El duelo eliminatoria es cancha sintética, pero se juega en feudo neutral por conflictos políticos y económicos en territorio haitiano.

EL ÁRBITRO

La FIFA designó a Pierre-Luc Lauziere, árbitro canadiense, para dirigir el partido entre las selecciones de Haití y Honduras, partido pactado para este viernes 5 de septiembre a las 6:00 de la tarde en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao.

Lauziere estará acompañado por un equipo mayoritariamente canadiense: Stefan Tanaka-Freundt, Gerard-Kader Lebuis y Filip Dujic, quienes actuarán como árbitros asistentes. En la sala del VAR colaborarán Benjamín Whity, representante de las Islas Caimán; mientras que en el AVAR figuran Óscar Macía, de México, y Mark Cahen, también de Estados Unidos.

BAJAS DE HONDURAS

Para estos primeros dos cotejos, el equipo de Reinaldo Rueda sufrió sensibles bajas por lesión y no estarán Kervin Arriaga, Denil Maldonado, Rigoberto Rivas. Además de los descartados Luis Vega, Harold Fonseca y Marlon Licona.

DÓNDE VERLO

El encuentro podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports, que llevará todos los detalles desde Willemstad con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, portal digital y aplicación móvil.

Los haitianos llegan fuertes a esta fase, tras superar un grupo complicado. Su selección cuenta en su mayoría con futbolistas que militan en Europa: Inglaterra, Francia, Italia, España, Grecia, Suiza y Portugal, además de algunos en la MLS.

La Bicolor comparte grupo con Haití, Nicaragua —su segundo rival en esta fecha FIFA— y Costa Rica, uno de los favoritos junto a la “H” para disputar el boleto directo al Mundial. Solo el primer lugar avanza de forma directa, mientras que los dos mejores segundos jugarán repechaje.

SIMULADOR MUNDIALISTA: pronóstica cómo le irá a cada selección de Concacaf

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Eliminatorias
|
Honduras
|
Haití
|