Haití vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de la Bicolor por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

¡Terminó la espera! La Selección de Honduras debuta oficialmente este viernes 5 de septiembre por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de United 2026. El primer rival de La H es Haití, un complicado conjunto caribeño que sueña con ser un dolor de cabeza en el grupo C. El compromiso entre caribeños y hondureños es a partir de las 6:00 PM hora catracha, donde millones de catrachos estarán pendientes del debut de la Bicolor que disputa su primera final de seis en un grupo donde también están Costa Rica y Nicaragua. El duelo eliminatoria es cancha sintética, pero se juega en feudo neutral por conflictos políticos y económicos en territorio haitiano.

EL ÁRBITRO

La FIFA designó a Pierre-Luc Lauziere, árbitro canadiense, para dirigir el partido entre las selecciones de Haití y Honduras, partido pactado para este viernes 5 de septiembre a las 6:00 de la tarde en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao. Lauziere estará acompañado por un equipo mayoritariamente canadiense: Stefan Tanaka-Freundt, Gerard-Kader Lebuis y Filip Dujic, quienes actuarán como árbitros asistentes. En la sala del VAR colaborarán Benjamín Whity, representante de las Islas Caimán; mientras que en el AVAR figuran Óscar Macía, de México, y Mark Cahen, también de Estados Unidos.

BAJAS DE HONDURAS

Para estos primeros dos cotejos, el equipo de Reinaldo Rueda sufrió sensibles bajas por lesión y no estarán Kervin Arriaga, Denil Maldonado, Rigoberto Rivas. Además de los descartados Luis Vega, Harold Fonseca y Marlon Licona.

DÓNDE VERLO