Choco Lozano envió un mensaje a la afición y reaccionó a ser suplente en la Selección de Honduras: "debemos ganar en casa"

El delantero del Santos Laguna fue suplente y vio acción solamente 16 minutos en el duelo frente a los caribeños en lugar de su compañero en la ofensiva, Jorge el Toro Benguché.

La Selección de Honduras igualó 0-0 frente a Haití en la ciudad de Willemstad, Curazao, en la primera jornada del grupo C por la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf al Mundial United 2026 y Antony el Choco Lozano tuvo poca participación.

"Pienso que todos tenemos que venir con esa mentalidad, el entrenador tiene eso que debe escoger el 11, a veces tocará jugar y otras no, de corazón deseamos que la Selección gane, nosotros debemos ser un solo grupo unido", soltó en la zona mixta del estadio Ergilio Hato.

La igualdad no cayó nada bien, pero lo valoró. "Nos vamos con esa de que pudimos ganar, ellos también las tuvieron, fue parejo. Estas son las eliminatorias y no será fácil. Ellos en su mayoría juegan en Europa y ahora a pensar en el siguiente".

Y agregó: "Hay que darle valor al punto, se suma fuera de casa y en casa no podemos fallar. A los aficionados, esperemos que estén ahí, queremos ese aliento y ojalá que nos puedan acompañar".

El siguiente oponente es Nicaragua, rival del martes 9 de septiembre desde las 8 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés: "tenemos claro que debemos ganar en casa y estamos con ese compromiso muy claro. Defensivamente y ofensivamente estuvimos bien, la más clara fue la de Quioto y esperamos que la siguiente entre".

Sobre una acción donde sintió que fue derribado previo al remate al arco de los haitianos, Antony Lozano confesó que pudo ser marcado como lanzamiento penal: "yo creo que sí".