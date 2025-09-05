Rueda no minimizó el punto contra Haití y mete las manos al fuego por Choco Lozano: "es de felicitar a la Selección de Honduras"

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, valoró el punto logrado este viernes 5 de septiembre contra Haití en el inicio de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Para el entrenador colombiano el esfuerzo de los futbolistas lo destaca frente a un oponente que presentó buenas armas para llevarse los tres puntos y al cual lo calificó de "maduro".

Confía que en la Selección de Honduras se recupere esa confianza con el gol, además volvió a defender al Choco Lozano de los cuestionamientos tras el duelo en Willemstad, Curazao. Honduras llega este sábado 6 de septiembre al mediodía a Palmerola en vuelo chárter y preparar el encuentro del martes 9 de septiembre contra Nicaragua en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la jornada 2. LA CONFERENCIA DE PRENSA DE REINALDO RUEDA ¿Conclusión en caliente de lo que pasó hoy, lo que faltó en el desarrollo del juego? Felicitar a la Selección por el buen juego que hicieron en un juego muy difícil. Lo sabíamos, un rival estructurado, maduro. Hicieron su buen juego, quizá faltó en una o dos situaciones esa precisión para finalizar. Igual, generaron varias situaciones de gol, hubo a veces en jugadores nuestros que les costó. Lo importante es que se sumó, hace dos meses que no nos encontrábamos. Fue un juego bueno, seguimos con la ilusión de clasificar.