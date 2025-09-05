Rueda no minimizó el punto contra Haití y mete las manos al fuego por Choco Lozano: "es de felicitar a la Selección de Honduras"

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, valoró el punto logrado este viernes 5 de septiembre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-vs-haiti-en-vivo-eliminatoria-mundialista-alineaciones-streaming-EC27255753" target="_blank">contra Haití</a></b> en el inicio de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.Para el entrenador colombiano el esfuerzo de los futbolistas lo destaca frente a un oponente que presentó buenas armas para llevarse los tres puntos y al cual lo calificó de "maduro".