Rueda no minimizó el punto contra Haití y mete las manos al fuego por Choco Lozano: "es de felicitar a la Selección de Honduras"

El entrenador de la Selección de Honduras afirmó que espera que los delanteros logren esa mayor productividad de goles.

2025-09-05

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, valoró el punto logrado este viernes 5 de septiembre contra Haití en el inicio de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Para el entrenador colombiano el esfuerzo de los futbolistas lo destaca frente a un oponente que presentó buenas armas para llevarse los tres puntos y al cual lo calificó de "maduro".

Confía que en la Selección de Honduras se recupere esa confianza con el gol, además volvió a defender al Choco Lozano de los cuestionamientos tras el duelo en Willemstad, Curazao.

Honduras llega este sábado 6 de septiembre al mediodía a Palmerola en vuelo chárter y preparar el encuentro del martes 9 de septiembre contra Nicaragua en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la jornada 2.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE REINALDO RUEDA

¿Conclusión en caliente de lo que pasó hoy, lo que faltó en el desarrollo del juego?

Felicitar a la Selección por el buen juego que hicieron en un juego muy difícil. Lo sabíamos, un rival estructurado, maduro. Hicieron su buen juego, quizá faltó en una o dos situaciones esa precisión para finalizar. Igual, generaron varias situaciones de gol, hubo a veces en jugadores nuestros que les costó. Lo importante es que se sumó, hace dos meses que no nos encontrábamos. Fue un juego bueno, seguimos con la ilusión de clasificar.

¿Cree que faltó un poquito de intensidad al final del juego?

como lo dije, la intensidad difícil, se buscó oxigenar al equipo en el mediocampo, el problema era que entraran al ritmo de juego los futbolistas que entraron de alternativa, Haití lo hizo bien. Creo que por condición física y mentalidad no fallamos. Tuvimos enfrente a un equipo muy atlético, explosividad, que no dio muchos espacios.

¿La faceta en la mitad dela cancha?

El tema es la colectividad, comenzamos con un 4-4-2 esperando como cambió el rival, luego pasamos al 4-3-3. Ellos atacaron por el costado derecho, generaron mucho peligro y por ahí hubo una que nos salvamos al final.

En la previa dijo que esperaba ese amor por la camisa ¿Siente que se dio ante Haití?

Yo creo que sí, solo por el hecho de no ganar el partido no podemos subvalorar lo hecho por los seleccionados, su entrega, atrevimientos, pudimos ganar y tener esa alegría de clasificar al Mundial. Sabíamos que es una cancha neutral, con un rival maduro.

¿Molesto con el tránsito del equipo?

Creo que tienes toda la razón, nos faltó esa presión. Ellos presentaron ese balonazo de 40 metros y nosotros con 3 pases para llegar al arco rival, lo han aprendido bien. El cambio de ritmo de ellos robó mucho balón.

¿Cuántas oportunidades merece el Choco Lozano?

mientras pueda estar con nosotros le vamos a dar la oportunidad progresivamente, no es fácil para Él. Los hombres en punta son ellos, Jorge, Antony y Yustin, hay que alternarlos. A Antony hay que darle confianza, acompañarlo y recuperarlo, ha pasado un año difícil.

¿Lo que hace falta para afinar el ataque?

Es difícil, hay varios factores tanto que los volantes estén finos como los hombres de frente, no es fácil, a veces esas rachas son negativas y positivas.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
