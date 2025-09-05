Eduardo Espinel opina de Honduras en la Eliminatoria: "Costa Rica es candidato por lo que ha hecho en estos años"

<b>¿Qué opina sobre la comparación con otros rivales como Costa Rica, Panamá o Surinam?</b><br /><br />No se puede pasar por alto ningún partido; puede ser definitivo en este torneo corto. Si te va mal en uno, el otro partido pierde sentido. Por eso hay que enfocarse en el rival que viene, porque todos son difíciles. Costa Rica es candidato por lo que ha hecho en estos años, pero Honduras también tiene armas para pelear esa serie. Eso sí, hay que ganar puntos contra todos, porque no sirve ganar solo a Costa Rica si no sumas contra otros. La comparación es lógica, pero hay que mantener la tranquilidad.