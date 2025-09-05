Festeja Honduras: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Nicaragua y Costa Rica por la Eliminatoria

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro. Durante las Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2025, cada equipo se enfrentará a los demás de su grupo tanto en casa como de visita, jugando un total de seis partidos. <br />Al término de la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In de la FIFA, previsto para marzo de 2026. <br />