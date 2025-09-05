Festeja Honduras: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Nicaragua y Costa Rica por la Eliminatoria

Este viernes se disputaron los últimos partidos de la primera jornada de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor debutó contra Haití en partido que empató 0-0 el conjunto comandado por Reinaldo Rueda. La H se estrenó con un amargo empate ante los caribeños que merecieron mejor suerte en un cotejo donde Édrick Menjívar se convirtió en la gran figura al salvar jugadas importantes en el área. Honduras se ubica en la tercera posición del grupo C tras el 1-1 entre Costa Rica y Nicaragua en tierras pinoleras. Los ticos son primeros y los nicas quedaron en la segunda plaza. Haití es sotanero.

El próximo compromiso de Honduras en la Eliminatoria Mundialista es contra Nicaragua en territorio catracho. Este duelo está pactado para el martes 9 de septiembre a partir de las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Un triunfo de La H pondría al equipo de Rueda en el primer lugar. Por otra parte, en el grupo A, El Salvador es el sorpresivo líder tras ganar el primer partido a Guatemala en suelo chapín. Surinam es segundo con un punto, Panamá es tercero con la misma cantidad y Guatemala es sotanero. SIMULADOR MUNDIALISTA: pronostica cómo le irá a cada selección de Concacaf

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro. Durante las Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2025, cada equipo se enfrentará a los demás de su grupo tanto en casa como de visita, jugando un total de seis partidos.

Al término de la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In de la FIFA, previsto para marzo de 2026.

