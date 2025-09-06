Salió expulsado y se pierde el duelo ante Honduras: Nicaragua con baja de peso para la Eliminatoria Mundialista

Este viernes comenzaron las emociones de la última ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor no arrancó como quería, pero sumó un punto que podría ayudarle para el cierre de la cuadrangular final.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda igualaron 0-0 ante Haití en Curazao, pero La H quiere escribir otra historia ante Nicaragua, país al que recibe este martes 9 de septiembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

No obstante, en los pinoleros hay malas noticias previo a su llegada a suelo catracho, ya que cuenta con una muy sensible para el segundo compromiso eliminatorio mundialista de Concacaf.