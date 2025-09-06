Salió expulsado y se pierde el duelo ante Honduras: Nicaragua con baja de peso para la Eliminatoria Mundialista

Se trata del volante mixto <b>Jason Coronel,</b> quien salió expulsado en el 1-1 ante Costa Rica en el cierre de la jornada inaugural. El réferi revisó una acción imprudente de barrida por parte del mediocampista y el VAR terminó confirmando la tarjeta roja en el estadio Nacional de Nicaragua. El capitán del Diriangén se pierde el compromiso ante Honduras por la Eliminatoria Mundialista. Marco "Fantasma" Figueroa, técnico pinolero, ahora está obligado a reemplazar al volante de buen pie y visión. Coronel es pieza clave en el engranaje de la Selección de Nicaragua que por primera vez en su historia afronta la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.