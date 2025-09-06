La Selección

Salió expulsado y se pierde el duelo ante Honduras: Nicaragua con baja de peso para la Eliminatoria Mundialista

Jason Coronel se pierde el compromiso ante Honduras por la jornada 2 de la Eliminatoria Mundialista.

    Nicaragua perdió pieza clave para el duelo ante Honduras por la Eliminatoria Mundialista.

    Mario O. Figueroa
2025-09-06

Este viernes comenzaron las emociones de la última ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor no arrancó como quería, pero sumó un punto que podría ayudarle para el cierre de la cuadrangular final.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda igualaron 0-0 ante Haití en Curazao, pero La H quiere escribir otra historia ante Nicaragua, país al que recibe este martes 9 de septiembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

No obstante, en los pinoleros hay malas noticias previo a su llegada a suelo catracho, ya que cuenta con una muy sensible para el segundo compromiso eliminatorio mundialista de Concacaf.

Se trata del volante mixto Jason Coronel, quien salió expulsado en el 1-1 ante Costa Rica en el cierre de la jornada inaugural. El réferi revisó una acción imprudente de barrida por parte del mediocampista y el VAR terminó confirmando la tarjeta roja en el estadio Nacional de Nicaragua.

El capitán del Diriangén se pierde el compromiso ante Honduras por la Eliminatoria Mundialista. Marco "Fantasma" Figueroa, técnico pinolero, ahora está obligado a reemplazar al volante de buen pie y visión.

Coronel es pieza clave en el engranaje de la Selección de Nicaragua que por primera vez en su historia afronta la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Tocando el tema de la clasificación en la tabla de posiciones, Honduras se ubica en la tercera posición del grupo C tras el 1-1 entre Costa Rica y Nicaragua en tierras pinoleras. Los ticos son primeros y los nicas quedaron en la segunda plaza. Haití es sotanero.

Un triunfo hondureño pone al equipo de Reinaldo Rueda en el camino para escalar en la primera posición de la clasificación del grupo B de la Eliminatoria Mundialista.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
