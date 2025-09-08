Técnico de Nicaragua se irrita con periodista, le tira al arbitraje y advierte a Honduras: "esta selección no se compara con ninguna"

Honduras y Nicaragua tienen este martes un partido al rojo. No es un simple cotejo, es un duelo por la segunda fecha de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, y el equipo que pierda, reducirá sus oportunidades de clasificar al Mundial.Así lo entiende el entrenador nicaragüense, Marco Antonio Figueroa, quien se irritó con un periodista deportivo al inicio de la conferencia de prensa de cara al entreno de su selección en el Estadio Nacional Chelato Uclés.Asimismo, advirtió a la Bicolor Honduras que esta Nicaragua no es la misma de los años anteriores. También le tiró al arbitraje tras la expulsión que sufrió Jason Coronel ante Costa Rica y adelantó que habrá cambios en la formación.