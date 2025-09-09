¡Honduras tendrá dos localías en octubre! Estadios, horarios y rivales de La H por las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Honduras disputó este martes su segundo partido por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor sacó un gran triunfo de 2-0 ante Nicaragua con anotaciones de Alexy Vega y Romell Quioto en el segundo tiempo.

Este resultado le da el primer lugar a la Selección Nacional que en la próxima ventana de FIFA, tendrá dos partidos de local que podrían darle un gran porcentaje en sus aspiraciones por clasificar al Mundial 2026.

LEA TAMBIÉN: Así marcha la tabla de posiciones de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf

Según el calendario de Concacaf, Honduras recibe a Costa Rica el jueves 9 de octubre de 2025. La Federación de Fútbol de Honduras confirmó que el clásico centroamericano será en el Estadio Francisco Morazán. El duelo está programado para las 8:00 PM.

Cuatro días después, nuevamente la Bicolor es local, pero ahora lo hará ante Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El partido es el lunes 13 de octubre a las 6:00 PM. En ambos cotejos es vital el triunfo.