¡Honduras tendrá dos localías en octubre! Estadios, horarios y rivales de La H por las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Mundialista

Honduras recibe a Costa Rica y Haití en la jornada tres y cuatro de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

2025-09-09

La Selección de Honduras disputó este martes su segundo partido por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor sacó un gran triunfo de 2-0 ante Nicaragua con anotaciones de Alexy Vega y Romell Quioto en el segundo tiempo.

Este resultado le da el primer lugar a la Selección Nacional que en la próxima ventana de FIFA, tendrá dos partidos de local que podrían darle un gran porcentaje en sus aspiraciones por clasificar al Mundial 2026.

Según el calendario de Concacaf, Honduras recibe a Costa Rica el jueves 9 de octubre de 2025. La Federación de Fútbol de Honduras confirmó que el clásico centroamericano será en el Estadio Francisco Morazán. El duelo está programado para las 8:00 PM.

Cuatro días después, nuevamente la Bicolor es local, pero ahora lo hará ante Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El partido es el lunes 13 de octubre a las 6:00 PM. En ambos cotejos es vital el triunfo.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro. Durante las Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2025, cada equipo se enfrentará a los demás de su grupo tanto en casa como de visita, jugando un total de seis partidos.

Al término de la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In de la FIFA, previsto para marzo de 2026.

