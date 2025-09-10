Javier López asegura en cuántas jornadas Motagua será líder del Apertura 2025 y se rinde ante el tercer gol contra Choloma

Tras la llegada de Javier López a Motagua , los azules no conocen la derrota luego de 4 jornadas en el campeonato local. El Ciclón derrotó a domicilio 0-3 al Choloma con anotaciones del atacante brasileño John Kléber y doblete del uruguayo Maicol Cabrera .

Javier López se deshizo en elogios hacia el rendimiento de sus jugadores desde su llegada y valoró lo mostrado esta noche en el Estadio Rubén Deras. También aclaró dudas sobre ciertos cambios por lesión que realizó en este partido.

Motagua, tras el cambio de técnico, cosecha 3 triunfos y 3 empates que lo colocan en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana y escalando en la tabla de posiciones del torneo local.

- ¿Sus valoraciones del partido luego de derrotar a Choloma?



El partido fue muy bien jugado por nuestra parte. Seguimos evolucionando en lo que les estamos pidiendo a los jugadores: intensidad defensiva, presión alta, recuperaciones lo más arriba posible. Aparte de los tres goles, hubo tres balones al larguero y creo que tuvimos ocasiones suficientes para poder hacer algún gol más, incluido el penalti. Luego creo que defendimos muy bien su juego directo y algunas acciones a balón parado que ellos tuvieron.

Felicitar al equipo porque seguimos evolucionando, seguimos creciendo. Y cada vez me quedo con la imagen del tercer gol. El tercer gol es espectacular y eso es lo que nosotros buscamos hacer más veces durante un partido.

- ¿Cuál es el estado de salud de Luis Vega y cómo califica el rendimiento de Maicol Cabrera?



Luis Vega tuvo un pequeño pinchazo y decidimos retirarlo. Podría seguir jugando.Lo mismo pasó con Kléber: por mínimo riesgo lo sacamos.



En cuanto a Maicol, fantástico. Lo que le pedimos a Maicol es que siga trabajando así y que nos ponga las cosas difíciles. También tengo que felicitar el partido de Matías, que hizo movimientos muy interesantes. No tuvo la fortuna del gol, pero es otro delantero propiedad del club, formado en el club, y entre los tres van a tener que meter muchos goles para que cumplamos los objetivos que tiene esta institución.

- ¿Cómo vio el inicio de Honduras en la eliminatoria mundialista?



Fantástico. Cuatro puntos de seis. El fútbol cada vez está más igualado. Líderes del torneo de momento no, pero ojalá sigan esa línea: dos partidos, cuatro puntos. Seguro vamos al Mundial. Y yo me pongo la playera de Honduras.



Felicitar al profe Rueda, a todos los jugadores, a toda la afición. Ya ven lo igualado que está todo. Y llevar cuatro puntos en este momento es una bendición y hay que aprovecharlo.

- ¿Cuánto ha cambiado Motagua desde su llegada?



Hemos visto más que el otro día contra Real España. Cada vez nos vamos acercando un poquito más al equipo que yo quiero: agresivo, intenso, que pelea todas las pelotas, ordenado y disciplinado. Y luego, con balón, quiero ver más goles como el tercero.