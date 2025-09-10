Javier López asegura en cuántas jornadas Motagua será líder del Apertura 2025 y se rinde ante el tercer gol contra Choloma

<b>- Su llegada a Honduras y el buen momento que vive.<br /></b><br />Si a Honduras me dices ven, lo dejo todo. Estoy muy contento, y más en un club como este. Agradecerle a Emilio el apoyo, a la familia Atala. Estoy feliz y muy contento de poder trabajar en una institución como esta.<b>- ¿En cuántas jornadas estarán en los primeros lugares?<br /></b><br />En cinco, es donde tienen que estar estos jugadores y es donde tiene que estar esta institución. Yo aseguro el trabajo, la intensidad, todo el amor que le estamos poniendo a nuestro trabajo: jugadores, cuerpo técnico, club. Estamos tratando de mejorar en todas las áreas y cuando uno trata de mejorar en todas las áreas, las cosas no le pueden ir mal. Le tienen que ir muy bien y a nosotros nos va a ir muy bien. Todos, sin excepción, nos hemos mirado al espejo y hemos dicho: esto lo hacemos bien y esto lo tenemos que hacer mejor. Y estamos actuando en consecuencia. Con esfuerzos como el de hoy, ya no hablo de un resultado, hablo del esfuerzo que han hecho hoy los muchachos. No creo que haya un solo aficionado de Motagua que no esté a gusto, contento y se sienta identificado. Y hablo de esfuerzo, no de resultado ni de juego. Esfuerzo, ver la disciplina, el amor con el que han ido a presionar, cómo han querido jugar la pelota. Repito, no creo que haya un solo aficionado de Motagua que no esté orgulloso de este equipo.