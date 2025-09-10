Liga Nacional

¡Mordió la Jaiba! El Victoria de Jhon Jairo hunde a Real España en el Morazán y firma su primer triunfo del torneo

Los aurinegros cayeron por tercera vez consecutiva frente a un conjunto ceibeño que consigue sus primeros tres puntos.

finalizado
Real España
Real España
1
Victoria
Victoria
3
2025-09-10

El Real Club Deportivo España no despierta en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional y en la noche lluviosa de este miércoles agravó su terrible momento, tras sufrir una sorprendente y penosa derrota como local ante Victoria (1-3) en choque correspondiente a la jornada 8.

Los aurinegros encadenaron su tercera caída consecutiva en la presente campaña, ya que anteriormente perdieron contra Juticalpa FC, Motagua y hoy frente al Victoria, respectivamente.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

En el caso de la 'Jaiba brava', rompió su maleficio en el Apertura 2025, ya que no había ganado tras siete juegos disputados al extremo de que no sabían ni lo que era anotar un gol.

Equipo que estrena técnico casi siempre gana y no fue la excepción en el estadio Morazán; en el conjunto ceibeño estrenaron al estratega Jhon Jairo López, aunque estuvo dirigiendo desde el sector de silla.

El primer tiempo fue de pocas ocasiones, solamente un disparo de Jhow Benavídez y un cabezazo de Darixon Vuelto fueron las aproximaciones por parte de los locales. La visita respondió con llegadas de Walter Martínez y Kolton Kelly.

SHOW DE GOLES

Contrario a lo que fue la primera mitad, en la etapa de complemento llegaron las emociones y producto de ello es que se anotaron los cuatro goles que se marcaron bajo la lluvia en el histórico Estadio Morazán de San Pedro Sula.

La ley del ex no suele fallar y a los 50 minutos Victoria se puso en ventaja con gol del recién ingresado Carlos Bernárdez, tras un pésimo despeje del zaguero Devron García y el delantero dentro del área mandó la pelota al fondo de las redes.

Victoria anotó dos goles en tres minutos en el inicio del segundo tiempo. (Foto Mauricio Ayala)

Victoria anotó dos goles en tres minutos en el inicio del segundo tiempo. (Foto Mauricio Ayala)

La 'Jaiba' estaba efectivamente brava y tres minutos después anotó el segundo tanto del choque con una espectacular jugada colectiva que concluyó con una bonita diana el artillero mexicano, Daniel Yair Delgadillo.

La 'Máquina' estaba golpeada, pero supo reaccionar y a los 58' descontó con un golazo de Daniel Carter Bodden. El delantero sacó un zurdazo que se incrustó al ángulo. ¡Tres goles en cuestión de ocho minutos, juego de locos!

Los locales se volcaron al ataque en busca de un empate para intentar posteriormente remontar, pero fue todo lo contrario y la visita lo terminó rematando.

A los 81 minutos, el veloz Dester Mónico en un contragolpe sacó un zurdazo que se desvió en el jugador Jack Baptiste y dejó sin reacción al portero Buba López para sentenciar el 1-3 definitivo del juego.

La celebración acrobática de Dester Mónico tras sentenciar el triunfo sobre Real España. (Foto Mauricio Ayala)

La celebración acrobática de Dester Mónico tras sentenciar el triunfo sobre Real España. (Foto Mauricio Ayala)

El pitazo final llegó y Real España fue despedido con silbidos por parte de sus aficionados. El conjunto aurinegro se estanca en la séptima posición con 10 posiciones y en la próxima jornada visitará al Génesis PN.

En el caso del Victoria, saborea sus primeros tres puntos, aunque se mantienen en la última posición del Apertura 2025. En la siguiente fecha serán locales contra Juticalpa FC.

- ALINEACIÓN TITULAR DE REAL ESPAÑA

22. Luis López, 21. Edson Palacios, 6. Devron García, 19. Daniel Aparicio, 5. Franklin Flores, 52. Jonathan Róchez, 14. Jack Baptiste, 10. Jhow Benavídez, 18. Darixon Vuelto, 12. Nixon Cruz y 11. Gustavo Moura.

- ALINEACIÓN TITULAR DE VICTORIA

Michael Perello, Wisdom Quaye, Pablo Cacho, Fabricio Silva, Kolton Kelly, Marcelo Espinal, Ángel Barrios, Segundo Granja, Allan Banegas y Walter Martínez y Yair Delgadillo.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
German Alvarado

Liga Nacional
|
Jeaustin Campos
|
Real España
|
Victoria
|