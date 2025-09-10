¡Mordió la Jaiba! El Victoria de Jhon Jairo hunde a Real España en el Morazán y firma su primer triunfo del torneo

El Real Club Deportivo España no despierta en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional y en la noche lluviosa de este miércoles agravó su terrible momento, tras sufrir una sorprendente y penosa derrota como local ante Victoria (1-3) en choque correspondiente a la jornada 8.

Los aurinegros encadenaron su tercera caída consecutiva en la presente campaña, ya que anteriormente perdieron contra Juticalpa FC, Motagua y hoy frente al Victoria, respectivamente.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

En el caso de la 'Jaiba brava', rompió su maleficio en el Apertura 2025, ya que no había ganado tras siete juegos disputados al extremo de que no sabían ni lo que era anotar un gol.

Equipo que estrena técnico casi siempre gana y no fue la excepción en el estadio Morazán; en el conjunto ceibeño estrenaron al estratega Jhon Jairo López, aunque estuvo dirigiendo desde el sector de silla.

El primer tiempo fue de pocas ocasiones, solamente un disparo de Jhow Benavídez y un cabezazo de Darixon Vuelto fueron las aproximaciones por parte de los locales. La visita respondió con llegadas de Walter Martínez y Kolton Kelly.