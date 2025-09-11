Olimpia celebra, Platense desaprovecha oportunidad y Marathón se preocupa: la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Para cerrar el telón de la cartelera del miércoles, Real España cayó sorpresivamente en su casa ante el Victoria, el peor equipo del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Las Jaibas Bravas no habían anotado ni un solo gol, y mucho menos sabían lo que era ganar.Jhon Jairo López llegó al banquillo de los ceibeños y dejó demostrado que ya comenzó el cambio en los lecheros al imponerse 3-1 ante La Máquina. Los de Jeaustin Campos son séptimos con 10 unidades, igualando con Motagua, mientras que Victoria sigue último, pero a solo un punto de CD Choloma.La jornada 8 finalizará mañana en el Estadio Morazán en el encuentro entre Olimpia y Génesis PN. Los de Espinel buscarán el liderato.<br />