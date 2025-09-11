Olimpia celebra, Platense desaprovecha oportunidad y Marathón se preocupa: la tabla de posiciones de la Liga Nacional

A falta del partido entre Génesis Policía y Olimpia, la fecha 8 ha traído hermosos partidos y varias sorpresas en la tabla general de la Liga Nacional de Honduras. La noche de este jueves, Platense y Marathón igualaron 1-1 en el Estadio Morazán en el cuarto partido programado de la fecha 8. Nicolás Messiniti abrió el marcador para el verde y Carlos Pérez igualó los cartones.

Este resultado no fue nada bueno para ambos equipos. Marathón se mantiene en la cima con 15 puntos, pero podría ser bajado si Olimpia gana mañana ante Policía. Mientras que Platense, que perdió la oportunidad de ser líder, se queda en el tercer puesto con 13 puntos aunque tienen un juego pendiente.

EL MIÉRCOLES SE MOVIÓ LA TABLA

La jornada 8 empezó con el empate 1-1 entre Lobos UPNFM y Olancho FC en el Emilio Williams de Choluteca. Los universitarios sumaron un punto de local y escalaron a la quinta posición con 11 puntos, mientras que los Potros subieron al cuarto lugar con 12. Más tarde, Motagua le recetó una goleada a CD Choloma, que estrenaba a su DT, Jorge Pineda. El Ciclón Azul sigue en alza y no conoce la derrota desde la llegada de Javier López, quien tomó el lugar de Diego Vázquez. Las Águilas suman 10 puntos en 7 jornadas disputadas y ocupan la octava plaza en la tabla de posiciones. Por otro lado, Choloma sigue noveno con solo 4 unidades, situación que deberá cambiar su nuevo entrenador en las próximas fechas.

Para cerrar el telón de la cartelera del miércoles, Real España cayó sorpresivamente en su casa ante el Victoria, el peor equipo del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Las Jaibas Bravas no habían anotado ni un solo gol, y mucho menos sabían lo que era ganar. Jhon Jairo López llegó al banquillo de los ceibeños y dejó demostrado que ya comenzó el cambio en los lecheros al imponerse 3-1 ante La Máquina. Los de Jeaustin Campos son séptimos con 10 unidades, igualando con Motagua, mientras que Victoria sigue último, pero a solo un punto de CD Choloma. La jornada 8 finalizará mañana en el Estadio Morazán en el encuentro entre Olimpia y Génesis PN. Los de Espinel buscarán el liderato.

