Platense deja escapar el liderato tras igualar como local ante Marathón por la fecha 8 de la Liga Nacional de Honduras

Así, el equipo de Pablo Lavallén se adelantó temprano en el juego, a los 9 minutos. Gran jugada individual de Cristian Sacaza por el costado izquierdo, ganó la línea de fondo, envió el centro y de zurda conectó el goleador argentino Nicolás Messiniti para superar al arquero colombiano Javier Orobio.Después de encajar el gol, el Tiburón mejoró en la cancha y llegó con peligro al área verdolaga en un par de ocasiones, sin concretar el último pase. Pero fue el Monstruo Verde el que estuvo cerca de ampliar la ventaja.Primero un cabezazo de Messiniti de espaldas al arco que casi sorprende al guardameta escualo en el 26' y luego un violento zapatazo de Isaac Castillo que exigió a Orobio a realizar una espectacular tapada en el 40'.