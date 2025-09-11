Platense deja escapar el liderato tras igualar como local ante Marathón por la fecha 8 de la Liga Nacional de Honduras

Platense y Marathón nos regalaron un partidazo en el estadio Morazán por la octava jornada del Torneo Apertura 2025, resultado que deja al Monstruo Verde en lo más alto de la Liga Nacional de Honduras. Tras el parón de la Fecha FIFA, el mítico coloso sampedrano recibió este atractivo juego que contó con la presencia de titular de Alexy Vega, autor de un golazo con la Selección de Honduras frente a Nicaragua.

Así, el equipo de Pablo Lavallén se adelantó temprano en el juego, a los 9 minutos. Gran jugada individual de Cristian Sacaza por el costado izquierdo, ganó la línea de fondo, envió el centro y de zurda conectó el goleador argentino Nicolás Messiniti para superar al arquero colombiano Javier Orobio. Después de encajar el gol, el Tiburón mejoró en la cancha y llegó con peligro al área verdolaga en un par de ocasiones, sin concretar el último pase. Pero fue el Monstruo Verde el que estuvo cerca de ampliar la ventaja. Primero un cabezazo de Messiniti de espaldas al arco que casi sorprende al guardameta escualo en el 26' y luego un violento zapatazo de Isaac Castillo que exigió a Orobio a realizar una espectacular tapada en el 40'.

Para el segundo tiempo, el entrenador de Platense, Raúl Cáceres, mandó dos revulsivos al campo: Aldo Fajardo y Erick Puerto para buscar el empate y esos movimientos tuvieron efecto de inmediato. En el minuto 48, Fajardo se encontró con un balón en el área esmeralda, su disparo de zurda lo tapó el panameño César Samudio y el rebote lo mandó al fondo de las redes Carlos Pérez con la derecha para desatar el delirio en el pueblo porteño. Platense tocó las puertas de la remontada en el 60' cuando el árbitro Saíd Martínez señaló un penal a su favor tras una infantil falta de Brian Farioli sobre Yeison Arriola. Sin embargo, Ofir Padilla falló el lanzamiento de doce pasos, Samudio detuvo el balón para la alegría verdolaga.