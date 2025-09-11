Liga Nacional

Real España vive su peor inicio de torneo bajo el mando del tico Jeaustin Campos: comparación entre campeonatos

Real España atraviesa un semestre complicado al registrar su peor desempeño bajo la dirección de Jeaustin Campos, lejos de los éxitos alcanzados en los torneos anteriores.

  • Real España vive su peor inicio de torneo bajo el mando del tico Jeaustin Campos: comparación entre campeonatos
2025-09-11

Real España atraviesa su peor torneo bajo el mando de Jeaustin Campos hasta la jornada 8, una caída significativa si se compara con sus campañas previas recientes. En el Apertura 2024, el equipo llegó a semifinales y lideraba la tabla con 19 puntos, mostrando una sólida estructura ofensiva y defensiva. En aquel torneo, cosecharon seis triunfos, un empate y solo una derrota, con 11 goles a favor y apenas 4 en contra.

En el Clausura 2024, el panorama siguió siendo positivo para la realeza que incluso mejoró su producción goleadora con 14 tantos anotados y mantuvo una defensa relativamente firme con 7 goles recibidos. El equipo ostentaba la segunda posición con 19 puntos, solo detrás del líder Olimpia, y logró llegar a la final del torneo. Esto reflejaba una continuidad y crecimiento bajo la dirección técnica de Campos.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Sin embargo, el Apertura 2025 pinta un escenario mucho más preocupante para Jeaustin Campos en compañía. Actualmente, tras ocho jornadas, el equipo se encuentra en la séptima posición con apenas 10 puntos, sumando solo tres ganes, una paridad y sufriendo cuatro caídas. Aunque en goles a favor apenas hay una ligera diferencia positiva con 12, la defensa ha mostrado más vulnerabilidad, recibiendo 11 tantos.

Jeaustin Campos señala a los culpables del horrible momento que vive Real España: "Hay errores de bulto"

Esta caída en el rendimiento marca el peor torneo del Real España bajo la mano de Jeaustin Campos desde que asumió el cargo, notablemente inferior a lo logrado en las campañas previas. El equipo empezó fuerte en sus últimos dos torneos, siendo protagonista en la pelea por el título, pero ahora lucha por mantener la competitividad.

La situación genera dudas sobre el sistema y las estrategias aplicadas esta temporada, algo que el técnico no ve así ya que aduce que el equipo siempre trabaja para ganar, pero que sus jugadores se pierden por tramos del juego.

Los aficionados y la directiva exigen respuestas efectivas, ya que el nivel mostrado en este arranque no condice con la tradición ni con las expectativas creadas en la plantilla, que fue ampliada por determinación del entrenador. La presión para que Jeaustin Campos encuentre soluciones se incrementa jornada a jornada, donde además tiene la obligación de resolver en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Real España vive su peor inicio de torneo bajo el mando del tico Jeaustin Campos: comparación entre campeonatos

Real España tiene todavía un tramo de la primera vuelta y toda la segunda para corregir su rumbo, pero la comparación entre estos tres torneos es clara y no deja lugar a dudas: el Apertura 2025 representa, hasta ahora, el momento más difícil en el ciclo reciente del club bajo la dirección técnica del costarricense.

Y para rematar es la peor racha de la máquina con Campos al frente ya que cosecha cuatro juegos sin ganar de forma consecutiva, donde ha empatado un juego tan solo ante Olimpia y ha sufrido las derrotas ante Juticalpa FC, Motagua y Victoria.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Jeaustin Campos
|
Real España
|