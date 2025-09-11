Real España vive su peor inicio de torneo bajo el mando del tico Jeaustin Campos: comparación entre campeonatos

Real España atraviesa su peor torneo bajo el mando de Jeaustin Campos hasta la jornada 8, una caída significativa si se compara con sus campañas previas recientes. En el Apertura 2024, el equipo llegó a semifinales y lideraba la tabla con 19 puntos, mostrando una sólida estructura ofensiva y defensiva. En aquel torneo, cosecharon seis triunfos, un empate y solo una derrota, con 11 goles a favor y apenas 4 en contra.

En el Clausura 2024, el panorama siguió siendo positivo para la realeza que incluso mejoró su producción goleadora con 14 tantos anotados y mantuvo una defensa relativamente firme con 7 goles recibidos. El equipo ostentaba la segunda posición con 19 puntos, solo detrás del líder Olimpia, y logró llegar a la final del torneo. Esto reflejaba una continuidad y crecimiento bajo la dirección técnica de Campos.

Sin embargo, el Apertura 2025 pinta un escenario mucho más preocupante para Jeaustin Campos en compañía. Actualmente, tras ocho jornadas, el equipo se encuentra en la séptima posición con apenas 10 puntos, sumando solo tres ganes, una paridad y sufriendo cuatro caídas. Aunque en goles a favor apenas hay una ligera diferencia positiva con 12, la defensa ha mostrado más vulnerabilidad, recibiendo 11 tantos.