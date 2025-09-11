Real España vive su peor inicio de torneo bajo el mando del tico Jeaustin Campos: comparación entre campeonatos

Esta caída en el rendimiento marca el peor torneo <b>del Real España</b> bajo la mano de <b>Jeaustin Campos</b> desde que asumió el cargo, notablemente inferior a lo logrado en las campañas previas. El equipo empezó fuerte en sus últimos dos torneos, siendo protagonista en la pelea por el título, pero ahora lucha por mantener la competitividad.La situación genera dudas sobre el sistema y las estrategias aplicadas esta temporada, algo que el técnico no ve así ya que aduce que el equipo siempre trabaja para ganar, pero que sus jugadores se pierden por tramos del juego.Los aficionados y la directiva exigen respuestas efectivas, ya que el nivel mostrado en este arranque no condice con la tradición ni con las expectativas creadas en la plantilla, que fue ampliada por determinación del entrenador. La presión para que <b>Jeaustin Campos</b> encuentre soluciones se incrementa jornada a jornada, donde además tiene la obligación de resolver en la <b>Copa Centroamericana de Concacaf.</b>