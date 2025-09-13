Así quedó la tabla de posiciones de Liga Nacional tras el sufrido empate de Motagua contra la UPNFM

La novena jornada del Apertura 2025 se puso en marcha este sábado con una gran sorpresa. Motagua sufrió hasta el último minuto para lograr empatar contra los Lobos de la UPNFM (3-3), partido que se disputó en el Estadio Municipal Carlos Miranda de Comayagua. Los azules se vieron sorprendidos con los tantos de Cristian Gutiérrez, Juan Baquedano y Félix García. Rodrigo Gómez, desde el punto penal, Jefryn Macías y un golazo de Denis Meléndez en el añadido (92), evitaron la derrota de las águilas.

De esta manera, la UPN se coloca como sexto de la clasificación. La manada ya suma 12 unidades, seguido por el propio Motagua que tiene 11 en el séptimo puesto, luego de tres triunfos, dos empates y tres caídas. Olimpia, que marcha en el primer lugar con 17 unidades, descansa durante esta fecha, mientras que Marathón, segundo en la tabla con 15 puntos, se enfrenta también mañana contra el Choloma en el Yankel. Un triunfo de los verdolagas y quedarían en la cima del torneo. El Juticalpa de Humberto Rivera subió al tercer escalón con 14 puntos. Los canecheros abrieron la jornada más temprano derrotando al Victoria en La Ceiba por 2-3.

En la cuarta plaza se ubica el Platense con 13 unidades y Olancho FC es quinto con 12. Ambos equipos se miden mañana en el Juan Ramón Brevé. Real España es octavo con 10 puntos y le sigue Génesis PN con seis en el noveno puesto. Cabe recordar que estas dos escuadras cierran la fecha el lunes en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Choloma tiene cuatro en el penúltimo lugar y en el sótano se encuentra el Victoria del colombiano Jhon Jairo López con apenas tres unidades.