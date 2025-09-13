Así quedó la tabla de posiciones de Liga Nacional tras el sufrido empate de Motagua contra la UPNFM

La novena jornada del Apertura 2025 se puso en marcha este sábado con una gran sorpresa. <b>Motagua </b>sufrió hasta el último minuto para lograr empatar contra los Lobos de la <b>UPNFM</b> (3-3), partido que se disputó en el Estadio Municipal Carlos Miranda de Comayagua.Los azules se vieron sorprendidos con los tantos de <b>Cristian Gutiérrez</b>, <b>Juan Baquedano </b>y <b>Félix García</b>. <b>Rodrigo Gómez</b>, desde el punto penal, <b>Jefryn Macías </b>y un golazo de <b>Denis Meléndez </b>en el añadido (92), evitaron la derrota de las águilas.