Motagua y Olimpia jugarán la Supercopa de Honduras ¿Cuándo y dónde se realizará?

Los azules conquistaron así su título número 20 en la historia catracha, luego de una final muy cerrada que terminó igualada en el marcador global y tuvo que definirse desde los once pasos en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Este domingo 25 de mayo se conoció al campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Motagua acabó con Marathón en tanda de penales y se convirtió en el nuevo monarca del máximo circuito hondureño.

El equipo capitalino ya había asegurado su clasificación a la próxima Copa Centroamericana 2026 de Concacaf, pero este sello de campeón lo hace llegar como uno de los campeones de la temporada 2025-2026 en Honduras.

Pero eso no es todo. Ese título también le da el pase a la Supercopa de Honduras 2026, torneo que enfrentará al Olimpia, campeón del Apertura 2026. La competición fue reactivada oficialmente este año con un nuevo formato por la Liga Nacional.

El clásico por la corona de la Supercopa tendrá lugar el sábado 25 julio, como parte del arranque de la próxima temporada del fútbol hondureño.

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Además, el encuentro se jugará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, recinto donde ambos clubes juegan sus partidos de local.