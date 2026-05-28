Motagua y su futuro: Fichajes, bajas, renovaciones y nueva marca deportiva

Motagua coronó su torneo con la copa de campeón del torneo Clausura 2026 bajo la tutela del español Javier López, pero eso no es impedimento para trabajar adelantado y ya pensando en la siguiente temporada donde tendrán la misión de hacer un buen papel en la Copa Centroamericana 2026. Ante eso, el Ciclón Azul ya vislumbra fichajes, altas y renovaciones necesarias para no trastocar mucho el plantel y que así haya una base sólida para hacerle frente a dos torneos a la vez donde llegarán con un estatus de monarcas.

Fichajes y bajas

Las águilas tienen que sacar el portafolio y ver con quiénes cuentan y con qué otros no, porque hay bastantes agentes libres en el plantel del campeón nacional. La lista la comprende Marcelo Santos, Luis Vega, John Kleber, Riky Zapata, Luis Meléndez, Carlos Meléndez, Óscar Discua y Marlon Licona, quien se consolida como el máximo ganador del club.

DIEZ ha conocido que Riky Zapata y los hermanos Luis y Carlos Meléndez serían los que no continuarían en el club para la nueva temporada ya que no han sido vitales como hubiesen querido; el caso de Carlos, tiene un año y medio sin actividad por una lesión. Hay jugadores como Carlos 'Zapatilla' Mejía que tiene contrato, pero él mismo ha confirmado que buscará una salida ya que no ha tenido ritmo de juego deseado y cree que le iría mejor fuera del elenco azul profundo; Marathón se le ha acercado. Jefryn Macías y el panameño Jorge Luis Serrano, como Giancarlo Sacaza, tienen propuestas del exterior. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Respecto a fichajes, hay una posicion fundamental que busca Motagua para reforzar su plantel y es la de extremo izquierdo y ahí entra en juego el jovencito de 17 años que fue parte del CD Choloma, Janier Bermúdez, quien negocia con los emplumados, pero que Olimpia ha entrado en juego en los últimos días. Antes de que finalizara el torneo la dirigencia del club capitalino también abordó el entorno del jugador del Juticalpa FC, Arbin Yair Medrano, volante mixto de 22 años, y también al del defensor de perfil zurdo Kenny Bodden, quien actualmente es agente libre tras haber concluido contrato con Marathon.

Otra de las noticias dentro del campeón nacional es la nueva marca deportiva que tendrán de cara a la temporada 2026-27. Motagua no renovó contrato con la marca española JOMA tras 25 años trabajando en conjunto, pero tendrán nuevo sponsor deportivo. Todavía no hay información oficial ya que aún los liga un contrato con expiración hasta el domingo 31 de mayo, por lo que será hasta la próxima semana que el rey de la Liga Nacional presente su nueva marca y posteriormente su nuevo plumaje para los torneos venideros, algo que ya está cerrado y con los diseños finiquitados.