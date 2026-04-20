Fútbol femenino

Motagua receta otra paliza y Olimpia tropieza: así quedaron los resultados de la fecha 5 de la Liga Femenina

La Liga Femenina de Honduras tuvo acción este fin de semana y hay nuevas líderes en la zona Sur-Oriente.

  • Motagua receta otra paliza y Olimpia tropieza: así quedaron los resultados de la fecha 5 de la Liga Femenina

    Liga Femenina con nuevas goleadas: Motagua con otra paliza; ¡8-0 y 11-1!

     Johan Raudales
2026-04-20

Las acciones de la segunda edición de la Liga Femenina de Honduras continuaron este fin de semana y hay nuevas líderes en la zona Sur-Oriente. Motagua volvió a recetar una escandalosa goleada y el CD Under mantiene su invicto.

En el grupo A se aviva la pelea. AD Soledad fue desbancado en la cima de su encasillado, luego de que las chicas del Ciclón Azul aprovecharan su descanso en esta fecha y propinaron un 8-0 al AFC Panamericano; con esta paliza asaltan el primer lugar tras alcanzar 10 puntos - luego del 32-0 son líderes por diferencia de goles -.

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Por su parte, el Olimpia sufrió un tropiezo tras empatar sin goles ante el CD Broncos; las leonas son terceras con 8 unidades. Le sigue el Fénix Sports con 6 unidades, pese a ser derrotadas en esta fecha ante Tiupa Femenil, sexto en la tabla con los mismos 6.

Génesis La Paz endosó la goleada de la fecha. Las chicas no tuvieron piedad y vencieron por 11-1 al Olimpik FC, equipo que es el único que no ha sumado y es último en la zona Sur-Oriente con cero unidades.

Nos trasladamos a las acciones de la zona Norte-Occidente. Aquí, CD Under sigue imparable y este domingo golearon 3-0 al Imprenta Dania FC, por lo que se afianzan en el liderato con 15 unidades, dos por encima del CD Santos que venció por la mínima al CD Universidad.

Real España, por su parte, volvió a tropezar y empató otra vez, ahora con Euro Sport (3-3). Marathón La Prensa tampoco pudo pasar de la igualdad y sacó un punto luego del 0-0 ante Povoa.

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FC Zamora no tuvo actividad este fin de semana, debido a que no se presentó Liverpool al juego. Las chicas se llevaron los tres puntos y son octavas en su grupo tras llegar a 4 unidades.

RESULTADOS DE LA JORNADA 5 DE LA LIGA FEMENINA

Grupo A: Centro-Sur-Oriente

Tiupa Femenil 3-1 Fénix Sports

CD Broncos 0-0 Olimpia

Motagua 8-0 AFC Panamericano

Génesis La Paz 11-1 Olimpik FC

Grupo B: Norte-Occidente

CD Santos 1-0 CD Universidad

Euro Sport 3-3 Real España

Zamora FC - Liverpool (Se le dio el triunfo a Zamora)

CD Under 3-0 Imprenta Dania FC

Povoa 0-0 Marathón La Prensa

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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