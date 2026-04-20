Motagua receta otra paliza y Olimpia tropieza: así quedaron los resultados de la fecha 5 de la Liga Femenina

En el grupo A se aviva la pelea. AD Soledad fue desbancado en la cima de su encasillado, luego de que las chicas del Ciclón Azul aprovecharan su descanso en esta fecha y propinaron un 8-0 al AFC Panamericano; con esta paliza asaltan el primer lugar tras alcanzar 10 puntos - luego del 32-0 son líderes por diferencia de goles -.

Las acciones de la segunda edición de la Liga Femenina de Honduras continuaron este fin de semana y hay nuevas líderes en la zona Sur-Oriente. Motagua volvió a recetar una escandalosa goleada y el CD Under mantiene su invicto.

Por su parte, el Olimpia sufrió un tropiezo tras empatar sin goles ante el CD Broncos; las leonas son terceras con 8 unidades. Le sigue el Fénix Sports con 6 unidades, pese a ser derrotadas en esta fecha ante Tiupa Femenil, sexto en la tabla con los mismos 6.

Génesis La Paz endosó la goleada de la fecha. Las chicas no tuvieron piedad y vencieron por 11-1 al Olimpik FC, equipo que es el único que no ha sumado y es último en la zona Sur-Oriente con cero unidades.

Nos trasladamos a las acciones de la zona Norte-Occidente. Aquí, CD Under sigue imparable y este domingo golearon 3-0 al Imprenta Dania FC, por lo que se afianzan en el liderato con 15 unidades, dos por encima del CD Santos que venció por la mínima al CD Universidad.

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Real España, por su parte, volvió a tropezar y empató otra vez, ahora con Euro Sport (3-3). Marathón La Prensa tampoco pudo pasar de la igualdad y sacó un punto luego del 0-0 ante Povoa.