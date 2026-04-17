Honduras Femenil receta goleada a Barbados y consiguió su primer triunfo del Clasificatorio al Mundial 2027

La Selección Femenina de Honduras cerró la fase de grupos del clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 con una actuación contundente tras vencer a Selección Femenina de Barbados en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

En una noche llena de carácter, entrega y efectividad, las dirigidas por el colombiano Mario Abadía firmaron una victoria clara con marcador de 4-0, mostrando una versión sólida en todas sus líneas.

Los goles del triunfo catracho llegaron por medio de Allyson Reed al minuto 8, Alexandra Merriam al 60’, Bárbara Murillo al 69’ y Jazlyn Sánchez al 85’, desatando la alegría de la afición presente en el coloso capitalino.

Con este resultado, Honduras cerró su participación con 4 puntos en el grupo F, igualando a Trinidad y Tobago, quien cayó horas más tempranas ante El Salvador que cerró líder con 9 unidades y se clasificó al Mundial. Mientras que Barbados finaliza sin puntos.

A pesar de la gran victoria, la Bicolor llegaba condicionada tras sus resultados anteriores: la derrota 3-0 ante El Salvador y el empate 2-2 frente a Trinidad y Tobago, lo que complicó sus aspiraciones en la tabla. Sin embargo, el triunfo ante las caribeñas permite cerrar la fase de grupos con mejores sensaciones y una imagen renovada.

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El clasificatorio definía que solo el primer lugar avanzaba a la siguiente ronda, por lo que Honduras queda fuera de la cita mundialista-

El torneo forma parte del camino hacia el Mundial que se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027, una edición histórica al ser la primera que se celebrará en Sudamérica y que contará con la participación de 32 selecciones.