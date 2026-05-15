EN VIVO: ¡Génesis y Olancho FC están empatando en La Paz y jugando para Motagua!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Génesis vs Olancho! EL JUEGO : 1-1 Comienza el segundo tiempo: Génesis y Olancho FC van por el desempate en La Paz. Final del primer tiempo: Génesis FC y Olancho FC están empatando en La Paz por la Jornada 5 de las Triangulares. 35 ' Ufff.. bombazo al travesaño de parte del Olancho FC que ha tomado la iniciativa en el partido buscando el segundo gol. 23' ¡GOOOOOLLL DEL GÉNESIS! Excelente centro de Daniel Meléndez, envía el centro y Tejeda remata a marco, pero le sale defectuoso el disparo y le queda al 'Camavinga' Núñez para anotar solo en la línea. 22' UUUFFF... Bombazo de distancia de Denilson Núñez que repele de buena formaHarold Fonseca y envía el balón al tiro de esquina.

13' Disparo de Diego Rodríguez a manos del portero Ronaldo Balanta.



11' Ángel Tejeda intentaba dominar un balón en el área, pero no pudo recepcionar de buena forma el balón.



4' ¡GOOOOLLLL DEL OLANCHO FC! Centro al área de Marlon 'Machuca' Ramírez y Juan Mosquera, el colombiano, anota en propia puerta.



¡Comenzó el partido! Génesis y Olancho FC ya juegan en La Paz por la Jornada 5 de las Triangulares



Génesis PN busca seguir sorprendiendo y esta vez le tocará enfrentar al Olancho FC en el estadio Roberto Suazo Córdova, a las 3:45 de la tarde, por la quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.



Un triunfo de los ‘caninos’ o incluso un empate dejaría a los Potros eliminados y sin posibilidades de conquistar el título liguero.