Los millones que recibirá Marathón si César Samudio disputa el Mundial 2026

Para los clubes centroamericanos, que las selecciones no esté en la Copa del Mundo representa un fuerte revés, principalmente porque sus futbolistas no tendrán los ingresos que da la FIFA por disputar el Mundial. En Honduras, solo el Marathón podría recibir una recompensa muy jugosa.

Los verdolagas están cruzando los dedos para que el portero, César Samudio, sea convocado el próximo 26 de mayo por el entrenador Thomas Christiansen para disputar la Copa del Mundo. El guardián ha venido siendo uno de los infaltables en la lista durante las pasadas eliminatorias.

En el caso de ser convocado, Marathón se estaría ingresando una buena cantidad de dinero en recompensa que da la FIFA ya que según el último boletín que publicó el máximo organismo, a cada futbolista se le cancelará 11,000 dólares diarios desde el primer día que estén bajo el régimen mundialista.