"Nunca me sentí tan perjudicado": figura de Olimpia estalla por la eliminación

El mediocampista argentino, Agustín Mulet, salió muy fastidiado por la dolorosa eliminación de Olimpia a manos de Marathón en las triangulares del Clausura 2026. Los albos cayerón por la mínima en el Estadio Morazán de San Pedro Sula con el únito tanto de Rubilio Castillo (1-0) y se quedaron sin posibilidades de conseguir el deseado tricampeonato.

El partido tuvo como protagonista al árbitro Nelson Salgado y el FVS, que determinaron anular tres tantos de Olimpia. El primero precisamente anotado por Mulet, que no subió al marcador por una presunta mano previa de Jorge Benguché. Los otros dos por fuera de juego de Michael Chirinos y José Mario Pinto antes de que Jerry Bengtson marcara. Tras finalizar el encuentro, Mulet se desahogó a través de sus redes sociales y aseguró que nunca en su carrera se había sentido tan perjudicado por el arbitraje. "Nunca me sentí tan perjudicado en un partido, una vergüenza", disparó el volante de 26 años por Instagram, cuyo futuro todavía no está garantizado en las filas merengues. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE