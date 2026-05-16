"Nunca me sentí tan perjudicado": figura de Olimpia estalla por la eliminación

El mediocampista argentino, Agustín Mulet, salió muy fastidiado por la dolorosa eliminación de Olimpia a manos de Marathón en las triangulares del Clausura 2026.
Los albos cayerón por la mínima en el Estadio Morazán de San Pedro Sula con el únito tanto de Rubilio Castillo (1-0) y se quedaron sin posibilidades de conseguir el deseado tricampeonato.
El partido tuvo como protagonista al árbitro Nelson Salgado y el FVS, que determinaron anular tres tantos de Olimpia. El primero precisamente anotado por Mulet, que no subió al marcador por una presunta mano previa de Jorge Benguché. Los otros dos por fuera de juego de Michael Chirinos y José Mario Pinto antes de que Jerry Bengtson marcara.
Tras finalizar el encuentro, Mulet se desahogó a través de sus redes sociales y aseguró que nunca en su carrera se había sentido tan perjudicado por el arbitraje.
"Nunca me sentí tan perjudicado en un partido, una vergüenza", disparó el volante de 26 años por Instagram, cuyo futuro todavía no está garantizado en las filas merengues.
Con los ánimos ya más calmados, el argentino tuvo una charla con el portal 'Fútbol de Centroamérica' y habló sobre su futuro. "La verdad de Olimpia nadie me habló ni a mí ni a mi representante. Pero mi agente tiene propuestas de Sudamérica y de acá de Centroamérica", asegura.
Pese a tener propuestas para marcharse, Mulet explicó que tiene como prioridad continuar en Olimpia de cara al Apertura 2026 y los torneos internacionales que disputará la entidad blanca.
"Me gustaría quedarme, me siento cómodo acá", sentenció el mediocampista, que desea seguir su trayectoria con los melenudos.