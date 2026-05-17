Lewandowski se despide del Camp Nou: hora y canal para ver hoy el Barça-Betis

El Camp Nou ya lo tiene todo preparado para albergar este domingo el último partido del Barcelona esta temporada como local. El cuadro azulgrana recibe al Betis por la fecha 37 en un duelo en el que ambos clubes no tienen tareas pendientes, ya que que los andaluces certificaron su presencia en la Champions 2026-27 la jornada anterior. Pero se trata de un partido especial porque significa la despedida de Robert Lewandowski con la afición del Barça. Y es que, tras cuatro temporadas, el punta polaco pondrá el punto y final a su trayectoria en el equipo al final del presente curso.

Lewandowski, que merece el homenaje de los culés luego de siete títulos y 119 goles marcados, vivirá una noche muy emotiva en un Camp Nou que siempre será su casa. Además de esta gran despedida, y aunque ambos conjuntos no se jueguen nada, el duelo todavía tiene algún aliciente que hará que sea vibrante. Y es que el Barcelona, si consigue los tres puntos, podría lograr el pleno de victorias como local: 19 triunfos en 19 partidos que pondrían la guinda al pastel a una temporada absolutamente brillante. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, el Betis llega a la penúltima jornada completamente liberado. Los dirigidos por Manuel Pellegrini podrán afrontar el partido con la tranquilidad tras haber conseguido el billete para la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, llegarán al Camp Nou con algunas bajas de renombre. Se perderán el duelo Marc Bartra, Aitor Ruibal y Ángel Ortiz, por lesión, y Diego Llorente y el ‘Cucho’ Hernández por sanción.



HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El Barcelona-Betis que se jugará este domingo en el Camp Nou arranca desde la 1:15 PM (hora de Honduras y México) y 9:15 PM en España. Se podrá ver por la señal de Sky Sports y Movistar Plus+.

POSIBLES ALINEACIONES