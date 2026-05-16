¡Regresan a la Liga Española después de 14 años tras golear al Valladolid!

El Racing de Santander vuelve a Primera División de la Liga Española, catorce años después, tras imponerse al Valladolid (4-1) y aprovechar el tropiezo del Almería ante Las Palmas (1-2). No fallaron los hombres de José Alberto y en la primera oportunidad que tuvieron hicieron realidad la ilusión que llevaba persiguiendo el conjunto santanderino las dos últimas temporadas.

El equipo cántabro saltó al terreno de juego con mucho ímpetu, tratando de acercarse rápido al área del Valladolid para generar peligro, pero con el paso de los minutos los visitantes fueron igualando las fuerzas, si bien es cierto que ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones claras de gol en el tramo inicial del partido. El Racing dominaba sin llegar a poner en apuros a un Valladolid que también buscaba sus opciones de marcar, principalmente a través de Latasa. Todo discurría con mucha igualdad hasta que, pasada la media hora de encuentro, tras el saque de un lanzamiento de esquina, Villalibre, que había entrado minutos antes sustituyendo al lesionado Guliashvili, consiguió abrir el marcador con un remate acrobático de espaldas a la portería. El líder estaba haciendo los deberes y en El Sardinero se miraba también qué sucedía en Almería, en su encuentro ante La Palmas, pero, poco antes del descanso, los pucelanos enmudecieron momentáneamente el estadio verdiblanco cuando, también en un córner, Jaouab, libre de marca en el área pequeña, consiguió el tanto del empate. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tras el paso por vestuarios, en el inicio de la segunda parte el Valladolid salió mejor al campo y se hizo con el control del esférico ante un Racing que no conseguía dar continuidad a su juego. Sin embargo, en un arranque de pundonor del capitán racinguista, Mantilla, que llegó al área tras robar él mismo un balón, en su intento de remate recibió una patada en la cabeza de Clerc. Penal y expulsión a favor del Racing que Andrés Martín convertiría en el 2-1. Con uno más sobre el campo el Racing recuperó el dominio y, sin conformarse con esa mínima ventaja, se lanzó a ampliar su renta para jugar con más tranquilidad el resto del encuentro.