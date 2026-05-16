Cristiano Ronaldo pierde otro título: Al Nassr cayó en la final de la Copa AFC

Fue una noche para el olvido la del delantero portugués, que no tuvo ninguna ocasión clara de gol y se quedó a las puertas de levantar su segundo título con la entidad árabe.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo fue superado este sábado por la mínima contra el Gamba Osaka japonés (0-1) en la final de la AFC Champions League 2 que se disputó en Riad, Arabia Saudita.

Ni el talento de Joao Félix, ni el desequilibrio de Sadio Mané ni la contundencia defensiva de Iñigo Martínez. Tampoco la electricidad de un Coman que entró en la segunda mitad. Nada de eso ayudó a un Cristiano que pasó desapercibido en el Al-Awwal Park.

El cuadro nipón que se defendió con todo su arsenal luego de que el sueco Deniz Hummet marcara el único tanto del partido al minuto 29 de la primera parte.

De todas formas, en el campeonato local, Ronaldo y compañía siguen líderes con 2 puntos por encima de Al Hilal de Karim Benzema (83 y 81) y será en la última fecha donde se definirá al campeón de Arabia.

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Al Nassr se la juega el próximo jueves y una victoria le daría a Cristiano el primer título de Liga desde su llegada a Oriente Medio en 2023.

Cabe recordar que el único título oficial que CR7 ha ganado con el Al Nassr es la Copa de Campeones de Clubes Árabes, conquistada en agosto de 2023.